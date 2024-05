La roupie indienne est prete a chuter jeudi suite a une nouvelle hausse des rendements du Tresor americain sur fond d'inquietudes concernant l'offre, ce qui a pousse l'indice du dollar a son plus haut niveau depuis deux semaines.

Les contrats a terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira a 83,36-83,38 pour le dollar americain, compare a 83,3450 mercredi.

Apres avoir atteint un sommet de 83,0250 vendredi, la roupie a chute pendant trois jours consecutifs et a enregistre mercredi sa pire journee en sept semaines.

Le denouement des positions courtes entre le dollar et la roupie, une demande quotidienne plus elevee que d'habitude de la part des importateurs et la faiblesse generale des monnaies asiatiques ont stimule la baisse de la monnaie nationale, ont declare les negociants.

Jouer une fourchette de 83,00-83,50 et acheter/vendre lorsqu'on s'approche du haut ou du bas de cette fourchette "continue d'etre une strategie qui fonctionne bien", a declare un cambiste d'une banque.

"Nous aurons tres probablement une nouvelle fourchette une fois que les resultats des elections seront connus.

Les resultats des elections nationales indiennes seront annonces mardi prochain. Les sondages de sortie des urnes sont attendus au cours du week-end.

Le rendement des obligations americaines a 10 ans a augmente de 16 points de base en deux seances, en grande partie en raison des inquietudes suscitees par le nombre eleve d'emissions. Deux ventes aux encheres de dette en demi-teinte ont suscite des doutes quant a la demande de bons du Tresor americain.

Le rendement americain a deux ans a atteint la barre des 5 % dans les echanges americains de mercredi. Les contrats a terme prevoient un peu plus d'un taux d'interet cette annee de la part de la Reserve federale.

La hausse des rendements americains a reduit l'appetit pour les actifs a risque et a stimule le dollar. Les actions americaines ont chute et les contrats a terme ont indique de nouvelles pertes.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines. Les devises asiatiques ont chute.

Lloyd Chan, analyste a la MUFG Bank, a fait remarquer que l'augmentation des rendements aux Etats-Unis freinera la demande de monnaies asiatiques.

L'attention se tourne vers les demandes hebdomadaires d'allocations chomage aux Etats-Unis pour des signes de ralentissement du marche du travail, a-t-il dit.

INDICATEURS CLES : ** Roupie a un mois non livrable a 83,44 ; prime a un mois sur le marche interieur a 6,75 paisa ** Dollar index en hausse a 105,16 ** Brent a 83,6 dollars le baril ** Obligations americaines a dix ans a 4,62%.

** Selon les donnees du NSDL, les investisseurs etrangers ont achete pour 256,7 millions de dollars d'actions indiennes en mai. 28

** Selon les donnees de la NSDL, les investisseurs etrangers ont achete pour 33,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 mai. 28 (Rapport de Nimesh Vora ; Redaction de Rashmi Aich)