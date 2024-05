La roupie indienne devrait bénéficier vendredi de la baisse des rendements du Trésor américain avant la publication de données clés sur l'inflation et d'un afflux probable d'actions.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,28 pour le dollar américain, contre 83,3175 lors de la session précédente.

Les sondages de sortie des urnes des élections nationales indiennes seront publiés samedi.

"Je dirais que le marché interbancaire est actuellement légèrement court (sur le dollar/rupee) à l'approche de la sortie des urnes", a déclaré un cambiste d'une banque.

Le repli du dollar et des rendements américains, ainsi que d'éventuelles entrées de capitaux, pourraient faire baisser le dollar/rupee jusqu'à 83,20, a-t-il ajouté.

L'ajustement de l'indice MSCI, qui entrera en vigueur le 31 mai, devrait entraîner des entrées de capitaux étrangers de 2,5 milliards de dollars.

La plupart des flux passifs liés à cet ajustement ont lieu le jour même de l'ajustement ou la veille, a déclaré un opérateur de change au comptant d'une banque étrangère.

L'afflux de MSCI a été cité pour la reprise de la roupie plus tard dans la session de jeudi.

Les monnaies asiatiques ont été légèrement plus élevées sur la journée en raison d'un recul des rendements américains et de l'indice du dollar. Les données ont montré que la plus grande économie du monde a connu une croissance plus lente que prévu au premier trimestre, avec une révision à la baisse des dépenses de consommation, ce qui a stimulé la demande pour les bons du Trésor américain.

L'attention se porte à présent sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelle (PCE) d'avril, attendues plus tard dans la journée, qui permettront de savoir si la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Le chiffre des dépenses de consommation des ménages du premier trimestre, publié en même temps que les chiffres du PIB, a été révisé à la baisse à 3,6 % par rapport à l'impression initiale de 3,7 %.

"Cette révision devrait se répercuter sur les chiffres mensuels d'avril de l'indice PCE de base et ajoute un risque de baisse aux prévisions consensuelles de 2,8 % pour l'année en cours", a déclaré la banque ING dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** Indice du dollar en hausse à 104,82 ** Brent en baisse de 0,3 % à 81,6 $ le baril ** Le rendement des obligations américaines à dix ans tombe à 4,54 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu un montant net de 517,4 millions de dollars d'actions indiennes au mois de mai. 29

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 172,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 29 mai. 29 (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Sohini Goswami)