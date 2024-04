La roupie indienne devrait conserver un biais haussier ce lundi malgré un rapport indiquant un marché du travail américain robuste qui a stimulé une hausse des rendements du Trésor américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira légèrement plus haut à plat par rapport au dollar américain par rapport à 83,2950 lors de la session précédente.

La monnaie locale a réussi à se redresser vendredi, après avoir chuté à un niveau record de 83,4550 la veille. Les attentes selon lesquelles la banque centrale ne permettra pas une forte baisse de la roupie, ainsi qu'une réduction de la demande de dollars liée aux contrats à terme sur les devises, ont aidé la roupie à se redresser, selon les traders.

"Ce qui s'est passé vendredi aura évidemment un impact sur notre ouverture aujourd'hui", a déclaré un cambiste d'une banque, ajoutant qu'il ne voyait pas la roupie baisser beaucoup.

"Oui, les rendements américains sont plus élevés... cependant, ce n'est pas comme si les monnaies asiatiques avaient beaucoup baissé et les actions sont pour la plupart correctes."

Le rendement américain à deux ans a grimpé vendredi et s'est encore accru en Asie quelques heures après que les données aient montré que la plus grande économie du monde a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, incitant les investisseurs à réduire les chances d'une réduction des taux lors de la réunion de juin de la Réserve Fédérale.

La probabilité d'une baisse des taux en juin est désormais inférieure à 50 %, les investisseurs tablant sur une baisse des taux de seulement 60 points de base cette année, soit moins que les 75 points de base indiqués par le graphique en pointillés de la Fed.

Les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt ont sans surprise diminué à la suite des données sur l'emploi, a déclaré James Knightley, économiste international en chef à la banque ING, dans une note. "La perspective d'une baisse des taux en juin semble désormais faible.

L'attention se porte à présent sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis, attendues mercredi.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,36

** Indice du dollar à 104,28 ** Brent en baisse de 1,5 % à 89,80 $ ** Le rendement des obligations américaines à dix ans grimpe à 4,42 % ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 117 millions de dollars d'actions indiennes le 4 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu 102 millions de dollars d'obligations indiennes le 4 avril (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Janane Venkatraman).