La roupie indienne devrait grimper à l'ouverture vendredi, car l'inclusion de l'Inde dans l'indice obligataire des marchés émergents de JPMorgan, largement suivi, devrait entraîner des entrées de milliards de dollars.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,80-82,82 pour le dollar américain, contre 83,09 lors de la session précédente.

"Nous aurions probablement été beaucoup plus élevés si les indices mondiaux avaient été favorables", a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

"Il ne fait aucun doute que cela (l'inclusion) est très positif, mais gardez à l'esprit, dans une perspective à court terme, que les flux entrants se produiront dans les mois à venir.

Les obligations d'État indiennes seront incluses dans l'indice Government Bond Index-Emerging Markets et dans la suite de l'indice, a déclaré JPMorgan vendredi.

L'inclusion commencera le 28 juin 2024 et s'étendra sur 10 mois avec des incréments de 1 % sur la pondération de l'indice. L'Inde devrait atteindre la pondération maximale de 10 %, a indiqué JPMorgan.

L'inclusion dans l'indice pourrait entraîner des entrées d'environ 24 milliards de dollars dans les obligations d'État éligibles entre le début de l'année prochaine et mai 2025, a déclaré IDFC First Bank dans une note.

L'inclusion de l'Inde dans l'indice JPMorgan augmente la probabilité d'inclusion dans l'indice Bloomberg Global Aggregate Bonds, ce qui, selon les estimations de l'IDFC First Bank, pourrait entraîner des entrées supplémentaires de 15 à 20 milliards de dollars.

Toutefois, la roupie devra faire face à une nouvelle hausse des rendements du Trésor américain à long terme.

Le rendement à 10 ans a atteint 4,50 %, son niveau le plus élevé depuis 2007, en raison des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

La position hawkish de la Fed pousse la courbe des taux américains vers le haut et soutient le dollar, a déclaré la banque ING dans une note.

L'indice du dollar a atteint 105,74 jeudi, son plus haut niveau depuis plus de six mois. Les actions américaines ont chuté durant la nuit, l'indice S&P 500 ayant connu sa pire journée depuis le mois de mars.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 82,94 ; prime à terme onshore à un mois à 9,5 paisa.

** Les contrats à terme USD/INR NSE septembre se sont établis jeudi à 83,0650

** Prime à terme USD/INR septembre à 1,5 paisa

** Indice du dollar en hausse à 105,52

** Brent en hausse de 0,2 % à 93,5 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,5%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 369,4 millions de dollars d'actions indiennes le 20 septembre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu des obligations indiennes pour une valeur nette de 137 millions de dollars le 20 septembre (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).