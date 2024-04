La roupie indienne s'est affaiblie vendredi alors que le billet vert a étendu ses gains récents et a atteint son plus haut niveau en près de cinq mois, tandis que les ventes en dollars des banques d'État ont aidé à limiter les pertes, selon les traders.

La roupie a clôturé à 83,4125 contre le dollar américain, en baisse de près de 0,3% par rapport à sa clôture à 83,1850 dans la session précédente.

L'unité locale a enregistré sa plus forte baisse intraday en trois semaines vendredi et était également en baisse de 0,1% en semaine.

L'indice du dollar a augmenté de 0,5 % pour atteindre un pic de 105,85, son plus haut niveau depuis la mi-novembre, en raison des paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Un taux d'inflation plus élevé que prévu aux États-Unis mercredi a stimulé le dollar et les rendements obligataires américains.

La roupie a ouvert en baisse par rapport au dollar vendredi et a oscillé entre 83,36 et 83,4250 au cours de la session.

Les banques publiques ont légèrement vendu des dollars vers la fin de la séance, a déclaré un cambiste d'une banque étrangère. Les exportateurs ont également été actifs au cours de la séance, ce qui a permis de limiter les pertes de la roupie, a ajouté le cambiste.

La plupart des monnaies asiatiques ont baissé ce jour-là, le won coréen perdant près de 0,8 % et menant les pertes.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-rupee ont diminué, avec le rendement implicite à 1 an en baisse de 3 points de base (pb) à 1,63%, sous la pression des rendements élevés des obligations américaines.

Le rendement du Trésor à un an a augmenté jusqu'à 5,18 %, tandis que le rendement à dix ans a été coté pour la dernière fois à 4,54 %.

La roupie devrait maintenir une "tendance négative" à court terme et pourrait tester ses niveaux les plus bas, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez SMC Global Securities.

Les investisseurs attendent maintenant les remarques des décideurs de la Fed et les données sur l'inflation en Inde, attendues plus tard dans la journée de vendredi. Selon les économistes interrogés par Reuters, l'inflation de détail en Inde devrait baisser à 4,91% en glissement annuel en mars, son plus bas niveau depuis cinq mois. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Sonia Cheema)