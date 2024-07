La roupie indienne est restée pratiquement inchangée jeudi, la demande en dollars des compagnies pétrolières locales ayant compensé les indices positifs d'une baisse des rendements obligataires américains et de la faiblesse générale du dollar.

La roupie était à 83,5925 contre le dollar américain à 10:45 IST par rapport à sa clôture de 83,5825 mardi. Les marchés financiers indiens étaient fermés mercredi pour un jour férié local.

L'indice du dollar était en hausse de 0,1% après être tombé à son plus bas niveau en quatre mois mercredi, sous la pression des espoirs croissants de réduction des taux de la Fed et d'une hausse du yen japonais sur la spéculation d'une intervention des autorités du pays.

La plupart des devises asiatiques étaient légèrement plus faibles jeudi, la roupie indonésienne perdant 0,3 % et étant en tête des pertes.

La roupie indienne a tenu bon lorsque les monnaies asiatiques étaient sous pression au début du mois, il est donc peu probable qu'elle suive les gains de l'ensemble des monnaies asiatiques, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Le yen s'est redressé par rapport à son plus bas niveau en 38 ans atteint le 3 juillet et le yuan chinois offshore a également progressé par rapport à ses plus bas niveaux depuis novembre.

Le cambiste a souligné que la demande en dollars des compagnies pétrolières locales et d'autres importateurs a limité les gains de la roupie au cours des dernières séances de négociation.

Parallèlement, les primes à terme dollar-roupie ont augmenté. Le rendement implicite à 1 an a atteint un pic de 5 mois à 1,75 %, soutenu par les attentes croissantes de la Réserve fédérale d'assouplir les taux d'intérêt à partir de septembre.

La Fed "se rapproche" du moment où elle pourra commencer à réduire les taux d'intérêt, a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, dans une interview publiée mercredi.

Les attentes croissantes de réduction des taux par la Fed ont pesé sur le dollar et les rendements obligataires américains.

"La roupie, comme on pouvait s'y attendre, ne fait pas le poids face à la faiblesse générale du dollar", a déclaré la société de conseil en devises IFA Global dans une note. La devise devrait s'échanger dans une fourchette étroite de 83,40-83,65, selon la note. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman)