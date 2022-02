Cinq groupes énergétiques européens dont les allemands RWE et Uniper et le britannique Rockhopper poursuivent les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne et la Slovénie en justice. Ils demandent plusieurs milliards d'euros de dommages et intérêts pour obstruction à des projets ou fermeture d’unités de production de charbon, de pétrole et de gaz, sans compensation adéquate.

