Rachats au plus haut depuis deux mois sur les fonds actions-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Sorties nettes de $5,6 mds sur les fonds actions sur la semaine * Dégagements sur les actifs émergents * Reprise des rachats sur les fonds en actions européennes PARIS, 17 septembre (Reuters) - La poussée d'aversion au risque liée aux tensions commerciales et aux turbulences sur les marchés émergents a entraîné les rachats les plus importants en près de deux mois sur les fonds collectifs d'investissement en actions au cours de la semaine au 11 septembre, montre une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch. Les sorties nettes sur les fonds actions ont totalisé 5,6 milliards de dollars, le montant le plus élevé en onze semaines, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Ni les fonds obligataires ni ceux dédiés aux métaux précieux n'ont bénéficié de ces sorties sur les actions, les premiers enregistrant des entrées nettes de 300 millions de dollars seulement et les seconds subissant une septième semaine consécutive de dégagements, à hauteur de 200 millions de dollars. Les actifs émergents ont subi le contrecoup de la montée des inquiétudes liées à la crise de plusieurs devises émergentes - peso argentin, real brésilien et livre turque notamment - et au ralentissement de l'économie chinoise avec des sorties nettes de 1,6 milliard de dollars sur les fonds en dettes émergents, le montant le plus élevé en onze semaines, et de 1,2 milliard sur les fonds actions. Au sein des autres fonds actions, les rachats sont repartis de plus belle sur ceux dédiés aux actions européennes (-1,4 milliard de dollars sur la période sous revue) qui avaient bénéficié d'un court répit la semaine dernière après 25 semaines consécutives de dégagements. Les fonds investis en actions américaines ont enregistré 2,3 milliards de dollars de sorties nettes, ceux dédiés aux actions japonaises des sorties de 900 millions de dollars. En termes de famille de gestion, les fonds actions passifs ou indexés continuent d'enregistrer une collecte nette (+2,8 milliards sur la semaine) tandis que ceux axés sur la gestion active subissent toujours des dégagements (-8,3 milliards de dollars), un mouvement qui n'a cessé de s'accélérer depuis la grande crise financière. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 11 2018 septembre Actions -5,6 110,24 Obligataires +0,3 66,73 Monétaires -9,18 -18,38 Matières premières -0,2 -2,78 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)