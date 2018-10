Rachats massifs sur l'obligataire, signal d'achat sur les actions-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Sorties nettes records sur l'obligataire en catégorie d'investissement * Les rachats sur les fonds en valeurs "techs" au plus haut depuis février * Nouvelle poussée des flux sur les fonds monétaires PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les rachats sur les fonds d'investissement collectifs investis en obligations ont atteint 14 milliards de dollars (12,1 milliards d'euros) sur la semaine au 10 octobre, le montant hebdomadaire le plus élevé depuis la brusque tension sur les taux du mois de février, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions ont en revanche subi des sorties nettes plus limitées à 1,4 milliard de dollars sur la période, selon cette étude hebdomadaire qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds investis en métaux précieux, principalement l'or, ont bénéficié dans des proportions limitées du coup de tabac sur l'obligataire qui s'est propagé aux marchés actions, avec des entrées nettes de 300 millions de dollars. Les fonds monétaires ont en revanche enregistré une deuxième semaine consécutive de souscriptions nettes, avec une collecte de près de 23 milliards en deux semaines. Au sein des fonds obligataires, ceux dédiés aux titres en catégorie d'investissement ont subi des dégagements records, à hauteur de 7,5 milliards de dollars sur la semaine. Les rachats sur les fonds de titres à haut rendement ont atteint 6,1 milliards de dollars sur la semaine, le montant le plus élevé enregistré depuis février 2018. Au sein des fonds actions, ceux dédiés aux valeurs technologiques ont enregistré une nouvelle semaine de décollecte d'un montant de 1,2 milliard de dollars, la plus importante là encore depuis le mois de février. "Les rachats concernent tous les gagnants de l'assouplissement quantitatif (par les banques centrales)", notent les analystes de BofA Merrill Lynch, en référence aux classes d'actifs (obligations en catégorie d'investissement, à haut rendement et valeurs technologiques) qui ont le plus bénéficié des programmes massifs de rachats d'actifs mis en oeuvre par les grandes banques centrales après la grande crise financière de 2008 et qu'elles commencent à déboucler. Tout en se déclarant "fondamentalement baissier" sur les marchés actions en raison du dépassement du pic de la liquidité des banques centrales et des profits des entreprises, ils soulignent que les marchés actions sont aujourd'hui proches d'un signal d'achat. Rappelant que l'indice MSCI équipondéré des Bourses mondiales (ACWI MSCI) est en baisse de près de 18% depuis le pic de fin janvier, ils notent que 89% des indices des Bourses entrant dans sa composition sont passés sous leurs moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours, ce qui constitue un signal d'achat. Les Bourses mondiales ont enregistré un rebond médian de 3,6% sur les quatre semaines suivant le moment où cette configuration s'est présentée dans sept des huit cas observés depuis plus de dix ans. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 10 2018 octobre 2018 Actions -1,4 +122,95 Obligataires -14,0 +47,75 Monétaires +12,52 -14,74 Matières premières +0,19 -3,61 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)