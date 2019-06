Rachats massifs sur les fonds actions, la dette souveraine recherchée-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 3 juin (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs investis en actions ont subi d'importantes sorties nettes sur la semaine au 30 mai, les investisseurs se tournant vers la dette souveraine dans un contexte de regain d'aversion au risque sur les marchés, montrent des données publiées vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions ont enregistré des rachats à hauteur de 10,3 milliards de dollars (9,24 milliards d'euros), alors qu'ils avaient connu la semaine précédente leurs premières entrées nettes en dix semaines. Les sorties concernent principalement les fonds investis en actions américaines (8,4 milliards de dollars) mais touchent aussi les fonds en actions européennes (à hauteur de 1,8 milliard) et ceux investis en actions émergentes (1,9 milliard). Les fonds en actions japonaises ont connu des souscriptions nettes à hauteur de 2,0 milliards de dollars. Parallèlement, l'engouement pour l'obligataire, y compris les obligations d'Etat, ne se dément pas avec des entrées nettes de 6,9 milliards de dollars. Les fonds investis en dette souveraine ont enregistré des souscriptions à hauteur de 3,1 milliards de dollars, le niveau le plus élevé en 20 semaines. Un mouvement à mettre en parallèle avec la chute des rendements des emprunts d'Etat de référence, le taux allemand à 10 ans ayant touché vendredi un plus bas record. Les fonds dédiés aux obligations en catégorie d'investissement ont connu une dix-neuvième semaine consécutive de souscriptions nettes, à hauteur de 6,1 milliards de dollars. Au total, depuis le début de l'année, les rachats ont atteint 145 milliards de dollars sur les fonds investis en actions tandis que les fonds obligataires ont bénéficié d'entrées nettes de 165 milliards. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 30 mai 2019 Actions -10,3 -144,91 Obligataires +6,9 +165,31 Monétaires +12,85 +99,95 Matières premières +0,09 -3,21 (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)