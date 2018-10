Rachats sur toutes les classes d'actifs, les techs délaissées-BAML

* Rachats de $4,7 mds sur l'obligataire ; $3,3 mds sur les actions * Neuvième semaine de sorties nettes sur les fonds métaux précieux * Entrées nettes de près de $9mds sur les fonds monétaires * PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les investisseurs ont réduit leur exposition sur toutes les classes d'actifs sur la semaine au 26 septembre, montre une étude hebdomadaire sur les flux de souscriptions dans les fonds d'investissement collectifs, publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. La banque d'investissement voit dans ces dégagements généralisés le signe d'une nervosité croissante des investisseurs sur fond de maturité du cycle aux Etats-Unis et de resserrement généralisé des politiques monétaires. "Les investisseurs sont nerveux mais personne n'est encore vendeur net", résument ses équipes. Les fonds obligataires ont subi leurs rachats nets les plus importants en trois mois, à hauteur de 4,7 milliards de dollars (4,04 milliards d'euros) et ceux dédiés aux seules obligations d'Etat ont connu leurs sorties les plus élevées depuis l'élection de Donald Trump à la maison Blanche (-2,9 milliards de dollars). Les fonds en dettes émergentes ont toutefois enregistré leurs entrées nettes les plus élevées en six mois (+1,5 milliard de dollars). Les sorties nettes sur les fonds en actions ont totalisé 3,3 milliards de dollars et concerné toutes les zones géographiques, d'après l'étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds spécialisés sur les actions européennes, qui ont enregistré 28 semaines de rachats nets sur les 29 dernières semaines, ont encore subi 400 millions de dollars de sorties nettes sur la période sous revue. Les dégagements ont atteint 900 millions de dollars sur les fonds en actions américaines, 200 millions de dollars sur ceux dédiés aux actions japonaises et 500 millions sur ceux investis en actions émergentes. D'un point de vue sectoriel, les fonds spécialisées sur les valeurs technologiques ont enregistré leurs rachats nets les plus élevés en 33 semaines (à hauteur de 800 millions de dollars) tandis que ceux dédiés aux valeurs financières ont bénéficié de leurs premières entrées nettes en sept semaines (à hauteur de 600 millions de dollars). Les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont connu une neuvième semaine consécutive de rachats nets, à hauteur de 100 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 26 2018 septembre Actions -3,3 +120,80 Obligataires -4,7 +62,80 Monétaires +8,68 -37,50 Matières premières -0,44 -3,65 (Marc Joanny)