Radio-TV: l'AIEP n'a jamais reçu autant de plaintes qu'en 2020

Berne (awp/ats) - En 2020, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a été saisie de 43 nouvelles plaintes, dont cinq ont été admises, indique-t-elle mardi. Elle n'a reçu qu'une seule fois un nombre de plaintes plus élevé, 50 en 1991, mais aucun organe de méditation intervenant en amont n'existait alors.

Trente de ces 43 plaintes visaient des émissions de télévision, selon le communiqué. Huit concernaient plusieurs médias d'un même diffuseur (télévision, radio et/ou des offres en ligne) et cinq des reportages radiophoniques. Trente-sept visaient la SSR et six des diffuseurs privés.

Ces plaintes concernaient des sujets "traitant des questions politiques et sociales d'actualité", note l'AIEP. Entre autres: changement climatique, exposition au rayonnement électromagnétique, diverses procédures pénales ou l'initiative populaire pour des multinationales responsables.

La crise du Covid-19 a aussi apporté son lot de plaintes. "Au cours du second semestre", plusieurs personnes ont critiqué "la couverture médiatique du coronavirus dans les programmes de la SSR", relève encore l'AIEP.

Présentations infidèles des événements

L'AIEP a constaté une violation du droit dans cinq des 36 procédures liquidées l'an dernier. Elle a considéré que "le principe de la présentation fidèle des événements" a été violé dans trois cas.

Sont concernés: un article en ligne de la radio tessinoise RSI sur une juriste italienne travaillant au Tessin, un reportage du magazine des consommateurs "Kassensturz" de la télévision alémanique SRF concernant un chef "chicanier" et un documentaire de la même télévision SRF sur le "whistleblower" Adam Quadroni. Pour ce dernier cas, un recours au Tribunal fédéral (TF) est pendant.

Trois recours rejetés par le TF

Les deux autres plaintes ont été admises pour non-respect du "principe de pluralité". Premièrement, l'AIEP a estimé que des candidats de petits partis "avaient été désavantagés de manière significative" par la radio et la télévision RSI dans leur couverture des élections au Conseil des Etats dans le canton du Tessin.

Enfin, l'AIEP a admis une plainte contre un reportage de "Kassensturz" sur la révision partielle de la loi sur le contrat d'assurance. Mais le TF a cassé cette décision.

Le TF a en revanche rejeté trois autres recours dirigés contre une décision de l'AIEP. L'un de ceux-ci concernait un reportage de l'émission "Rundschau" consacré au conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet.

Au total, 1194 réclamations ont été formées en 2020 auprès des huit organes de médiation de la SSR et des diffuseurs privés, qui interviennent en amont, explique l'AIEP. Environ 4% de ces cas ont abouti au dépôt d'une plainte auprès de l'AIEP (4,7% en 2019).

En 2019, l'Autorité avait reçu 30 plaintes, dont trois avaient été admises. Au total, 636 réclamations avaient été déposées.

ats/al