Raiffeisen confirme la suppression de jusqu'à 200 postes

Zurich (awp) - Raiffeisen publie jeudi les contours d'un remaniement de sa structure, confirmant la suppression de jusqu'à 200 places de travail qui avait filtré dans la presse du jour. La coopérative bancaire assure dans un communiqué qu'une partie "substantielle" des coupes se fera par le biais de fluctuations naturelles au sein de ses effectifs, ainsi que de départs à la retraite plus ou moins anticipée.

Dans le cadre d'un plus vaste programme d'optimisation, censé s'achever d'ici l'année prochaine, Raiffeisen escompte réaliser des économies d'au maximum 100 millions de francs suisses. L'établissement souligne que les remaniements s'inscrivent dans le sillage du rafraichissement de son conseil d'administration comme de la direction.

Une structure par départements sera mise en place au 1er juillet, qui donnera naissance à "Banque Raiffeisen services", "Clientèle entreprises et succursales", Produits et investments services", "Treasury and markets", "Finances et personnel", "Risque et compliance" ainsi que "IT and services".

