Raiffeisen: dépôts et bénéfice ont pris l'ascenseur au 1er semestre

Zurich (awp) - La coopérative Raiffeisen affiche à l'issue du premier semestre 2021 un bénéfice net de 505 millions de francs suisses, en hausse de près de moitié sur un an.

La performance financière a été soutenue notamment par la dissolution de réserves constituées et à l'effacement de correctifs de valeur pour risques de crédit, précise le groupe saint-gallois dans son rapport à mi-parcours publié mercredi.

Dans le détail, le résultat des opérations d'intérêts a grappillé 2,3% à 1,19 milliard de francs suisses, quand celui des commissions et services a bondi de 10,4% à 256 millions. Le produit opérationnel a au final gagné 6,0% à 1,65 milliard. Les charges d'exploitation n'ont dans le même temps enflé que de 2,6%, permettant d'améliorer le ratio coûts/revenus de 1,8 point de pourcentage à 56,3%.

Alimentés pour l'essentiel par les créances hypothécaires, les prêts et crédits à la clientèle ont progressé de 1,5% à 200,4 milliards. Le troisième établissement bancaire du pays a par ailleurs enregistré entre janvier et fin juin pour plus de 10 milliards de dépôts de la clientèle, pour un total de 200,6 milliards.

Fin juin, le ratio de fonds propres de base au sens de la réglementation sur les établissement dits "systémiques" s'établissait à 19,2%, contre 19,6% fin 2020.

