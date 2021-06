Raiffeisen: feu vert à l'autonomisation des succursales

Zurich (awp) - Les représentants des banques Raiffeisen ont validé l'autonomisation proposée des succursales de la coopérative lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue entre le 19 et le 21 juin dernier. Le processus devrait s'achever d'ici 2023. Les comptes annuels ont également été approuvés.

Le groupe saint-gallois a décidé, à la quasi-unanimité avec le vote de 98% de ses représentantes et représentants, l'autonomisation de ses six succursales, indique un communiqué dévoilé mercredi.

L'opération se fera par étapes, avec en premier lieu les succursales de Berne et de Thalwil au début de 2022. Winterthour et Saint-Gall suivront à l'été 2022, et Bâle et Zurich achèveront le processus au début de 2023.

Pour Guy Lachappelle, président du Conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, "les clientes et les clients des succursales actuelles peuvent désormais devenir sociétaires de leur Banque Raiffeisen et prendre part aux décisions. Cela poursuit le développement de notre modèle coopératif", affirme-t-il.

