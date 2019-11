Raiffeisen lance une plateforme dédiée au marché obligataire suisse

Zurich (awp) - Raiffeisen assure mardi être est la première banque suisse à introduire une plateforme en ligne consacrée aux marchés des capitaux. Elle permettra de procéder à des émissions sur le marché obligataire suisse à partir du premier trimestre 2020. Ce projet, appelé à s'étendre, est mis en oeuvre par Valyo, une filiale détenue par Raiffeisen. Aucun montant n'a été dévoilé.

Le groupe bancaire saint-gallois explique dans le communiqué poursuivre "le développement de son offre digitale". La plateforme mettra en relation les émetteurs suisses d'obligations avec des investisseurs. Les premiers pourront émettre leurs obligations et procéder à toutes les étapes, de la saisie au lancement de la cotation en passant par l'ouverture d'un portefeuille et la signature des contrats.

Le décompte du remboursement du coupon et de l'obligation pourra également être envoyé via ce système. "Ses fonctions garantiront la transparence du portefeuille et de la détermination du prix. La traçabilité de l'allocation sera ainsi assurée", selon le document. Les acteurs du marché seront par ailleurs soutenus par des experts des marchés financiers.

"Il est prévu d'élargir continuellement la plateforme à d'autres produits et solutions", selon Raiffeisen. Daniel Schwab, passé par UBS et Swisscom, assure la direction du projet.

ck/al