Raiffeisen: le président veut tirer un trait définitif sur l'ère Vincenz

Zurich (awp) - Elu il y a deux semaines à la présidence du conseil d'administration de Raiffeisen Suisse, Guy Lachappelle veut tirer un trait définitif sur l'ère Pierin Vincenz. Il n'y a "pas de vache sacrée", a-t-il déclaré dans une interview à la NZZ am Sontag.

Le président n'exclut pas des plaintes. "Si il faut récupérer les sommes investies ou obtenir des dommages-intérêts par la voie juridique, nous le ferons", a-t-il affirmé. Cependant, le cas échéant, une plainte ne sera pas déposée pour des motifs émotionnels, mais uniquement si la banque est convaincue de sa justesse sur le plan juridique et si cette manoeuvre est dans l'intérêt de Raiffeisen, a souligné le président.

M. Lachappelle attend l'issue du rapport Gehrig. "Ensuite, nous prendrons les mesures nécessaires". Celles-ci pourront avoir des conséquences disciplinaires et personnelles. On examinera aussi s'il y a matière à plaintes en responsabilité contre des membres de l'ancien conseil d'administration ou la direction de la banque.

Le président veut aussi s'attaquer à l'assainissement des diverses acquisitions réalisées dans le passé. Raiffeisen souhaite notamment faire annuler le contrat d'achat de la société Investnet. "Nous estimons que, lors de cette opération via un échange d'actions, il y avait un défaut de volonté", a-t-il précisé. En connaissance de tous les faits aujourd'hui connus, Raiffeisen n'aurait, à l'époque, pas acheté Investnet, a-t-il souligné.

A propos de Leonteq, M. Lachappelle souhaiterait à long terme céder jusqu'à 10% de la participation à un investisseur stratégique. Raiffeisen détient actuellement 29% de ce spécialiste des produits dérivés.

Le président aborde aussi la question de la structure future de Raiffeisen. Il sent clairement le souhait qu'à l'avenir, chaque banque coopérative jouisse d'une voix. "Les propriétaires doivent obtenir plus de droits de codécision et le principe "une banque, un vote" semble aujourd'hui praticable", a-t-il relevé. Le projet "Reform 21" va éclaircir le rapport entre les diverses banques locales et Raiffeisen Suisse et redéfinir le catalogue des prestations et des frais perçus par Raiffeisen Suisse. Le président a cependant aussi rappelé que l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma exige pour sa part une certaine centralisation.

gab/rp