Raiffeisen propose une aide aux PME

Zurich (awp) - Raiffeisen veut aider les PME et les entrepreneurs en ces temps difficiles. Par le biais du Centre des Entrepreneurs Raiffeisen, il proposera une assistance personnelle rapide et non bureaucratique pour la planification des liquidités, la demande d'indemnités de chômage partiel et toutes les autres questions, a annoncé jeudi le groupe bancaire saint-gallois.

Dès le 25 mars, les experts du CER soutiendront également les entrepreneurs locaux par le biais de vidéoconférences spécifiques à chaque secteur industriel, a précisé le groupe.

