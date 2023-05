Le groupe japonais Rakuten Group Inc a fixé le prix de son offre publique et de l'attribution à des tiers de nouvelles actions à 566 yens (4,19 dollars) par action, a-t-on appris mercredi d'un dépôt réglementaire.

Rakuten a déclaré qu'il allait lever jusqu'à 294,2 milliards de yens par le biais d'une offre publique et d'attributions au fondateur et PDG Hiroshi Mikitani, à sa société de gestion d'actifs, à CyberAgent Inc et à Tokyu Corp.

(1 $ = 135,0500 yens)