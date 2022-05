Ralentissement de l'emploi privé aux États-Unis ; le déficit commercial atteint un niveau record

Le rapport national sur l'emploi ADP de mercredi a montré un large ralentissement de l'embauche, les gains d'emplois dans l'industrie des loisirs et de l'hospitalité étant également les plus faibles depuis fin 2020. Les entreprises de moins de 50 employés ont connu une baisse de la masse salariale.

"Alors que la demande d'embauche reste forte, la pénurie d'offre de main-d'œuvre a provoqué un ralentissement des gains d'emplois", a déclaré Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. "Alors que le marché du travail se resserre, les petites entreprises de moins de 50 employés, luttent contre la concurrence pour les salaires dans un contexte d'augmentation des coûts."

La masse salariale privée a augmenté de 247 000 emplois le mois dernier, soit le plus faible gain depuis avril 2020. Les données pour mars ont été révisées à la hausse pour montrer 479 000 emplois ajoutés au lieu des 455 000 initialement rapportés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la masse salariale privée augmenterait de 395 000 emplois.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec Moody's Analytics et a été publié avant la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi d'avril du département du travail, plus complet et très surveillé. Il a toutefois un mauvais bilan en matière de prévision du nombre d'emplois privés dans le rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics du ministère, en raison de différences méthodologiques.

"La croissance de l'emploi va ralentir au cours de l'année 2022, non pas en raison d'un manque de demande de main-d'œuvre, mais d'un manque d'offre", a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial à Pittsburgh, en Pennsylvanie. "Le marché du travail tendu pousse les salaires à la hausse, ce qui ajoute aux pressions inflationnistes dans l'économie américaine."

La Réserve fédérale devrait relever ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage plus tard dans la journée de mercredi, et elle commencera probablement à réduire ses avoirs en actifs sous peu. La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base en mars.

PÉNURIE DE TRAVAILLEURS

Les données gouvernementales de mardi ont montré qu'il y avait un nombre record de 11,5 millions d'ouvertures d'emploi le dernier jour de mars, ce qui a fait grimper l'écart emplois-travailleurs à un niveau record de 3,4 % de la population active, contre 3,1 % en février.

Selon une enquête Reuters auprès des économistes, la masse salariale privée a probablement augmenté de 385 000 emplois en avril après avoir augmenté de 426 000 en mars. Avec de nouveaux gains attendus dans l'emploi gouvernemental, cela conduirait probablement à une augmentation de 394 000 de la masse salariale non agricole. L'économie a créé 431 000 emplois en mars.

Un rapport séparé du département du commerce mercredi a montré que le déficit commercial a bondi à un niveau record en mars, confirmant que le commerce a pesé sur l'économie au premier trimestre et pourrait rester un frein à mesure que les entreprises reconstituent leurs stocks avec des biens importés.

Le déficit commercial s'est accéléré de 22,3 % pour atteindre 109,8 milliards de dollars en mars, dans un contexte d'augmentation record des importations. Les économistes avaient prévu un déficit de 107 milliards de dollars.

Le gouvernement a indiqué la semaine dernière qu'un déficit commercial record a retranché 3,20 points de pourcentage au produit intérieur brut au premier trimestre, entraînant une contraction du PIB à un taux annualisé de 1,4 % après une croissance robuste de 6,9 % au quatrième trimestre.

Le commerce a soustrait du PIB pendant sept trimestres consécutifs. Les importations de biens et services ont bondi de 10,3 % pour atteindre 351,5 milliards de dollars, dépassant une hausse de 5,6 % des exportations à 241,7 milliards de dollars.

Les importations de biens ont été stimulées par les fournitures et matériaux industriels, qui ont augmenté de 11,3 milliards de dollars pour atteindre 76,4 milliards de dollars, le plus haut niveau depuis juillet 2008. Les importations de pétrole en mars ont été les plus élevées depuis décembre 2014. Les importations de biens de consommation ont augmenté de 10,0 milliards de dollars pour atteindre un record de 83,1 milliards de dollars, soutenues par les vêtements, les articles ménagers, les chaussures, les jouets, les jeux et les articles de sport.

Les biens d'équipement ont augmenté de 5,2 milliards de dollars, tandis que les importations de véhicules automobiles et de pièces ont augmenté de 3,2 milliards de dollars. Les importations de services ont augmenté de 0,9 milliard de dollars pour atteindre 52,7 milliards de dollars, en raison de la hausse des transports et des voyages, mais les frais d'utilisation de la propriété intellectuelle ont diminué de 1,2 milliard de dollars.

"Ce que l'énorme demande de biens importés montre, c'est que l'Amérique a peut-être plus un problème de demande qu'un problème d'offre", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "Tant que la demande d'importation continue à battre des records, cela montre que la Fed doit continuer à pousser les taux d'intérêt à la hausse, car les consommateurs et les entreprises américaines n'ont pas encore fini d'acheter et la forte demande maintient les feux de l'inflation."

Les exportations de biens ont été soutenues par une augmentation de 7,4 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, qui reflète la hausse des expéditions de pétrole brut et de liquides de gaz naturel. Les exportations de véhicules automobiles et de pièces ont augmenté de 1,0 milliard de dollars.

Les exportations de services ont augmenté de 1,2 milliard de dollars pour atteindre 71,1 milliards de dollars en mars. Elles ont été soutenues par des gains dans les transports, les voyages, les services financiers et les autres services aux entreprises.