Ralentissement de la croissance attendu pour l'économie suisse (CS-CFA)

Zurich (awp) - Les perspectives se sont assombries pour l'économie suisse en novembre. Pour le cinquième mois consécutif, les analystes financiers se montrent pessimistes quant à l'évolution au cours des six prochains mois et tablent sur un ralentissement de la croissance, a souligné mercredi Credit Suisse.

L'indice compilé par la grande banque et CFA Society Switzerland a poursuivi sa chute dans le rouge à -42,3 points en novembre, après une valeur de -39,1 points le mois précédent. Il s'agit de son plus bas niveau depuis l'abandon du taux plancher début 2015.

La majorité des analystes sondés table sur un ralentissement de la croissance aux Etats-Unis, en Zone euro et en Suisse. Ils continuent néanmoins de qualifier la situation économique actuelle de bonne, dans une moindre mesure toutefois que lors des mois précédents, précise le communiqué.

Au niveau des devises, aucun consensus ne semble se dessiner parmi les personnes interrogées. Un tiers des experts table ainsi sur une hausse de l'euro par rapport au franc, un autre tiers sur une baisse et un dernier tiers sur la stabilité. Ils sont 30% à s'attendre à une appréciation du franc par rapport au dollar et 50% à tabler sur une évolution latérale.

Si 58% des répondants s'attend à une hausse de plus de 2% du PIB en 2018, ils ne sont plus que 13% à escompter la même chose pour 2019. La grande majorité table sur une croissance entre 1 et 2% l'année prochaine.

ol/jh