Ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis en juillet, mais loin des niveaux de récession

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, devrait dresser vendredi le portrait d'une économie qui se débat malgré deux trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur brut, la mesure la plus large de l'activité économique américaine. Bien que la demande de main-d'œuvre ait diminué dans des secteurs tels que le logement et le commerce de détail, qui sont sensibles aux taux d'intérêt plus élevés mis en place par la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation, des industries telles que les compagnies aériennes et les restaurants ne trouvent pas suffisamment de travailleurs.

"Le marché du travail n'est plus chaud comme une poudrière", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. "Mais il reste assez sain et ne répond pas à la définition large du National Bureau of Economic Research d'une contraction de l'économie."

Le NBER, l'arbitre officiel des récessions aux États-Unis, définit une récession comme "une baisse significative de l'activité économique répartie dans toute l'économie, qui dure plus de quelques mois, normalement visible dans la production, l'emploi, le revenu réel et d'autres indicateurs."

Pourtant, les données gouvernementales de la semaine dernière montrant un deuxième trimestre consécutif de PIB négatif - ce qui correspond à une définition populaire des récessions - ont alimenté un large débat sur la question de savoir si l'économie américaine est effectivement en récession et ont mis le rapport sur l'emploi de juillet encore plus en évidence pour les consommateurs, les investisseurs et les décideurs.

La masse salariale non agricole a probablement augmenté de 250 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 372 000 en juin, selon une enquête Reuters auprès des économistes. Il s'agirait du 19e mois consécutif d'expansion de la masse salariale, mais de la plus faible augmentation de cette période et d'une augmentation inférieure à la moyenne mensuelle du premier semestre de 457 000 emplois. Les estimations varient de 75 000 à 325 000.

Le ralentissement de la croissance de l'emploi pourrait atténuer la pression exercée sur la Fed pour qu'elle procède à une troisième augmentation consécutive de trois quarts de point de pourcentage des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en septembre, bien que beaucoup de choses dépendent des lectures de l'inflation et de l'emploi dans la période précédant cette réunion.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a augmenté son taux directeur de 75 points de base et les responsables ont promis d'autres hausses pour tenter de contenir l'inflation qui atteint des sommets depuis quatre décennies. Depuis mars, elle a fait passer les taux de près de zéro à leur fourchette actuelle de 2,25 % à 2,50 %.

"Un ralentissement de la croissance de l'emploi devrait être une bonne nouvelle pour les responsables de la Fed, mais un assouplissement plus important des conditions du marché du travail sera nécessaire pour réduire l'inflation des salaires", a déclaré Lydia Boussour, économiste américaine principale chez Oxford Economics à New York.

L'économie s'est contractée de 1,3 % au cours du premier semestre 2022, en grande partie à cause des fortes variations des stocks et du déficit commercial lié à l'arrêt des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pourtant, l'élan s'est refroidi.

Les heures travaillées, les niveaux de travailleurs temporaires et l'ampleur de la croissance de l'emploi seront surveillés de près pour trouver des indices sur le moment où la récession prévue pourrait commencer. La semaine de travail moyenne oscille autour de 34,5 heures.

RALENTISSEMENT GÉNÉRALISÉ

La modération de l'embauche a probablement touché tous les secteurs le mois dernier. Mais l'emploi dans le secteur public, qui est resté dans le trou de 664 000 emplois en juin, est un joker, car l'enseignement dans les administrations d'État et locales n'a pas suivi les schémas saisonniers habituels en raison des perturbations du COVID-19.

Cela pourrait déstabiliser le modèle que le gouvernement utilise pour éliminer les fluctuations saisonnières des données.

"Normalement, en juillet, l'emploi dans l'éducation des gouvernements d'État et locaux chute d'un million", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie. "Cela n'a peut-être pas eu lieu cette année, et une baisse plus faible que la normale fera que les facteurs d'ajustement saisonnier gonfleront les données ajustées."

Les économistes surveillent également une possible baisse de l'emploi dans le commerce de détail. L'inflation élevée - mesurée pour la dernière fois à 9,1 % en glissement annuel dans l'indice des prix à la consommation de juin - oblige les Américains à dépenser davantage pour des produits alimentaires à faible marge plutôt que pour des vêtements et d'autres marchandises générales, laissant des détaillants comme Walmart Inc. avec des stocks excédentaires et émettant des avertissements sur les bénéfices.

Mais l'augmentation du coût de la vie et les craintes d'une récession forcent certains retraités et d'autres personnes qui avaient quitté le marché du travail à rechercher un emploi. Cela a quelque peu augmenté l'offre de travailleurs, maintenant le taux de chômage près de son niveau le plus bas d'avant la pandémie. Compte tenu des 10,7 millions d'ouvertures d'emploi à la fin du mois de juin et de 1,8 ouverture pour chaque chômeur, les économistes ne s'attendent pas à une forte décélération de la croissance de la masse salariale cette année.

Le marché du travail étant toujours tendu, le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,3 %, ce qui correspond au gain de juin. Cela ramènerait l'augmentation en glissement annuel à 4,9 % - la plus faible depuis décembre - contre 5,1 % en juin. Bien que la croissance des salaires semble avoir atteint un sommet, les pressions demeurent.

Les données de la semaine dernière ont montré que la croissance annuelle des salaires au deuxième trimestre était la plus rapide depuis 2001.

Les économistes garderont également un œil sur les niveaux d'emploi rapportés dans l'enquête sur les ménages, plus volatile, du rapport, qui avait chuté de 315 000 emplois en juin. Le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques, sera également examiné de près après avoir plongé à son plus bas niveau depuis 2001 en juin.