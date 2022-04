Ralentissement des nouvelles immatriculations en mars 2022

Zurich (awp) - En mars 2022, 33'091 véhicules ont été mis en circulation en Suisse. D'après l'Office fédérale de la statistique (OFS), le nombre de nouvelles mises en circulation toutes catégories confondues chute de 15% par rapport au même mois l'année dernière.

Le nombre d'immatriculation de voitures de tourisme a baissé sur la même période de 14% à 21'512. D'aprés les dernières données publiés par l'OFS, une disparité est à observer entre les moteurs essence, les moteurs diesel et les hybrides rechargeables, tous en baisse de respectivement 33%, 43% et 4%, et les hybrides normales et les électriques en hausse de 4% et 83%.

