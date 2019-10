Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild renforce sa plateforme européenne de gestion immobilière avec la nomination de Ralf Kind (48 ans) au poste de responsable dette privée immobilière à compter du 1er octobre 2019. Précédemment, Ralf Kind était Directeur général et Directeur financier de DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG et Directeur général de Fair Value REIT AG, deux sociétés allemandes cotées et spécialisées dans l'immobilier commercial.En 2013, il a fondé Arbireo Capital AG, société de gestion de placements et de conseil sur le marché immobilier allemand.Auparavant, il avait passé 12 ans chez Barclays Capital, à Francfort et à Londres, où il a travaillé au sein de l'équipe des financements structurés, puis à la direction de la banque d'investissement en immobilier pour la région Allemagne, Autriche et Suisse. Ralf a commencé sa carrière chez PwC à Tokyo en 1998.