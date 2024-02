Rallye, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mardi 27 février 2024

Rallye (-48,86% à 0,05 euro)



Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont pris acte de l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris des plans de sauvegarde accélérée de Casino et de ses filiales concernées. La réalisation effective de la restructuration financière du distributeur, prévue pour le 27 mars, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino. Rallye sollicitera ensuite la résolution de son plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.