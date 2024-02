Zurich (awp) - Le producteur de jus de fruits Ramseier Suisse a étoffé en 2023 son chiffre d'affaires de 4% à 167 millions de francs suisses, nonobstant des conditions de récolte imparfaite. Le groupe lucernois contrôlé par la coopérative agricole bernoise Fenaco et propriétaire des marques d'eaux minérales Sinalco et Elmer explique dans un compte-rendu mercredi avoir notamment profité du lancement en 2022 d'une gamme de thés froids.

La récolte de pommes et de poires a jus avait pourtant été compromise par un printemps frisquet et humide, auquel a succédé un été torride qui a fait murir les fruits de manière prématurée. La qualité par contre était au rendez-vous et la firme ne s'inquiète pas outre-mesure pour son approvisionnement en Suisse.

jh/vj