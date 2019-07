Rapid Nutrition étoffe le négoce de son action outre-Atlantique

Zurich (awp) - Rapid Nutrition étend la négociabilité de son action en Amérique du Nord avec l'obtention d'une inscription aux "Clearing and depositary services" (CDS). Le sésame permet notamment le négoce de l'action de part et d'autres de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, précise un communiqué publié mardi.

"Nous avons travaillé ces derniers mois à l'éligibilité CDS avec pour objectif de rendre notre titre plus accessible aux investisseurs et financiers aux Etats-Unis", explique le directeur général Simon Ledger, cité dans le communiqué.

Le producteur de compléments alimentaires, fondé en Australie en 2001, souligne que l'éligibilité CDS étoffe généralement les volumes d'échanges.

jh/al