Rapport RAND pour Salesforce : la pénurie de talents dans les métiers du numérique coûtera plus de 11 500 milliards de dollars de croissance du PIB aux pays du G20 d'ici 2028

87% des dirigeants affirment qu'ils sont ou seront confrontés à une pénurie de talents disposant des compétences numériques adéquates qui répondent à leurs besoins (McKinsey, juin 2020)

13% des personnes en entreprise passent à côté d'opportunités de carrière et de formation du fait de leurs origines sociales ou ethniques (PWC, janvier 2021)

Dans les économies avancées, les femmes sont sous-représentées dans les métiers du numérique : elles occupent moins de 20% des postes dédiés aux métiers du numérique en entreprise (McKinsey, juin 2019)

Paris, le 9 septembre 2021 - La pénurie de talents disposant des compétences nécessaires pour exercer dans les métiers du numérique constitue un défi majeur pour les entreprises en pleine transformation. En effet, en matière de formation aux métiers du numérique, l'offre est faible et la demande élevée, et ce, pour plusieurs raisons telles que l'apparition de technologies émergentes, mais aussi le creusement des inégalités sociales et économiques systémiques. Les décisions que les entreprises prennent aujourd'hui sur la manière de combler cette pénurie auront des répercussions sur l'emploi des générations futures.

Pour mieux comprendre pourquoi ce déficit se creuse et comment les entreprises pourraient s'impliquer davantage pour y remédier, Salesforce a fait appel à RAND Europe pour réaliser un rapport portant sur la pénurie de talents dans le numérique et les inégalités en matière de formation aux compétences des métiers du numérique.



Les compétences numériques ne concernent plus uniquement les métiers techniques de développeur ou d'administrateur des systèmes informatiques. Elles couvrent un éventail de connaissances dans les métiers traditionnels tels que les ventes, le marketing, la communication ou les ressources humaines. Plus globalement, on retrouve même cet éventail de connaissances dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture.

Durant l'année qui vient de s'écouler, la pandémie a accéléré la transformation numérique des organisations et, avec elle, le besoin d'acquérir des compétences pour mener cette transformation à bien. Preuve du fossé existant, alors que 90 % des employeurs en Europe (Commission européenne, mai 2017) exigent des aptitudes élémentaires en matière de numérique, seuls 58 % des citoyens européens de plus de 16 ans disposent réellement de ces compétences (DESI, juin 2020).

Les inégalités en matière de formation aux métiers du numérique ont été aggravées par la crise sanitaire et ont ainsi souligné le besoin d'investir durablement dans ce domaine pour offrir des opportunités de carrière, soutenir la relance économique mondiale et favoriser une croissance durable.

Les causes de la pénurie de compétences numériques sont multiples, parmi lesquelles :



La pénurie durable de talents ;



Les nouvelles technologies émergentes qui amplifient le besoin d'acquérir de nouvelles compétences ;



Le coût élevé de l'éducation et les approches éducatives datées qui sont autant d'obstacles à l'apprentissage ;



L'accès aux infrastructures et aux compétences numériques, limité par le statut socio-économique ;



La baisse du niveau scolaire en France.



De plus, avec la crise que nous connaissons actuellement, les entreprises ont investi davantage dans le numérique et on assiste à une accélération de la transformation numérique dans les entreprises. Selon le Baromètre Croissance et Digital de l'ACSEL, les PME et ETI françaises soulignent qu'elles ont du mal à recruter les talents dotés des bonnes compétences.

Malheureusement, la démocratisation de l'accès à la formation au numérique ne touche pas tous les pays, industries et communautés de la même manière. Tant que les personnes issues de milieux défavorisés ou sous-représentés ne pourront pas bénéficier d'un accès égal à la technologie et à l'éducation pour se former, la pénurie de talents perdurera encore. La réussite, la prospérité et l'égalité dans un monde de plus en plus dépendant du numérique reposent sur la capacité de chacun à disposer des compétences nécessaires pour réussir.



Il est désormais reconnu dans le monde entier que combler le déficit de compétences numériques est un facteur important d'amélioration de la compétitivité des entreprises, de la performance et de la satisfaction des employés, et de l'expérience client (Capgemini, octobre 2017 et LinkedIn, mars 2021).

Diverses campagnes, projets et initiatives sont déjà en cours dans les secteurs privé et public pour combler ce déficit, et leur nombre ne cesse d'augmenter.

Les entreprises ont un rôle important à jouer pour offrir des opportunités de carrière dans le numérique, à savoir :

Promouvoir les carrières dans le numérique comme des opportunités d'apprentissage significatives tout au long de la vie ;



Mettre en œuvre des programmes de grande envergure qui éliminent les barrières institutionnelles telles que le faible accès aux compétences et les inégalités raciales et de genre ;



Redéfinir le recrutement en se concentrant moins sur l'éducation traditionnelle et plus sur les compétences, en ouvrant les postes dans le numérique à un réservoir de talents plus large et plus diversifié et en produisant un impact socio-économique plus positif ;



Créer des voies d'accès non-traditionnelles au secteur des nouvelles technologies.



Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et le tissu associatif pour s'assurer que la formation s'adapte à la demande numérique et accélère la relance économique et la croissance durable.

Salesforce agit concrètement pour combler la pénurie des talents et les inégalités en matière de formation aux métiers du numérique. L'entreprise soutient l'égalité des chances à travers une grande variété de solutions, de projets, d'initiatives et d'investissements qui offrent des opportunités de carrière à tout un chacun.

L'agenda des prochaines actions de Salesforce en France pour la formation et l'égalité des chances :



17 septembre 2021 : Salesforce collabore avec Pôle Emploi pour le premier forum emploi sur les métiers du numérique - Le Village Numérique;



21 septembre 2021 : Salesforce publie le rapport IDC sur l'impact de l'écosystème Salesforce sur la création d'emplois en France lors de sa conférence annuelle internationale ;



8 octobre 2021: Lancement de l'année 2 du programme P-TECH au lycée Gustave Ferrié dans le 10e arrondissement de Paris, Salesforce et BNP Paribas accompagnent 48 élèves via du mentorat individuel et de projets de la seconde à un diplôme BAC+2 dédié au numérique ;



12 octobre 2021 : Salesforce célèbre les 2 ans du Manifeste en faveur de la reconversion des femmes , signé dans le cadre de son partenariat avec Social Builder ;



14 octobre 2021 : Salesforce organise un salon virtuel consacré aux opportunités d'emploi dans les métiers du numérique, le forum emploi Trailblazer Connect qui rassemblera 150 demandeurs d'emploi et 15 entreprises partenaires.

Parmi les actions menées par Salesforce pour l'emploi, la formation et l'égalité des chances :



Salesforce collabore avec son écosystème de partenaires en France et dans le monde, notamment L'Ecole by Capgemini,EI-Technologies et ISDI pour adapter les produits et services Salesforce à l'économie numérique, améliorer la formation et favoriser la création de nouveaux emplois nécessitant des compétences Salesforce ;



Salesforce crée des opportunités d'emploi et favorise l'émergence des talents de demain via des initiatives qui mettent en relation des candidats avec des entreprises partenaires, à l'image de Salesforce Talents et des forums pour l'emploi Trailblazer Connect et le Village Numérique de Pôle Emploi ;



S alesforce met en œuvre des programmes de formation ouverts à tous , notamment grâce à Trailhead, sa plateforme gratuite de formation aux compétences clés des métiers du numérique, bien entendu avec beaucoup de cours liés à ses offres, mais pas seulement. On y trouve des sujets autour des métiers de la vente, du marketing, de la communication, de l'égalité hommes femmes, etc. Salesforce travaille également avec des associations comme Social Builder ou Oreegami pour créer des parcours de formation à destination des femmes en reconversion et des personnes éloignées de l'emploi ;



Salesforce apporte un soutien financier aux associations qui œuvrent pour le développement du numérique et l'égalité des chances. En France, Salesforce soutient ainsi la Fondation Mozaïk dans sa lutte contre la discrimination à l'embauche ; la Fondation Simplon qui aide les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville à se former aux métiers du numérique ; Les Entreprises pour la Cité qui aide les enseignants à se former pour mieux orienter leurs élèves vers des opportunités de carrière dans le numérique. Salesforce est également partenaire de P-TECH (Pathways in Technology Early College High School) pour former les jeunes des lycées professionnels publics aux métiers du numérique.

Lutter contre la pénurie de talents et les inégalités en matière de formation aux métiers du numérique est fondamental pour la réussite et la prospérité de la société dans son ensemble. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire que les entreprises s'engagent à promouvoir l'égalité de chances et à agir concrètement pour faire émerger les talents des métiers du numérique de demain.



