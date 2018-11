Rapport d’Ericsson sur le réseau mobile: la 5G devrait atteindre 1,5 milliard d’abonnés en 2024

La 5G devrait couvrir plus de 40 % de la population mondiale d'ici la fin 2024

Les connexions IoT cellulaires devraient dépasser les 4 milliards d'ici six ans

Au 3e trimestre 2018, le trafic de données mobiles a progressé de 79 % par rapport à la même période de l'année précédente

Stockholm / Berne, le 27 novembre 2018 - D'ici à la fin de l'année 2024, la 5G devrait couvrir plus de 40 % de la population mondiale et atteindre 1,5 milliard d'abonnés au très haut débit mobile. Ainsi, la 5G sera la génération de technologie cellulaire la plus rapide en termes de déploiement à l'échelle mondiale, selon la dernière édition du rapport d'Ericsson sur le réseau mobile.

Les principaux leviers du déploiement de la 5G sont notamment l'augmentation de la capacité des réseaux, un coût inférieur par giga-octet et les exigences relatives aux nouveaux cas d'utilisation.

L'Amérique du Nord et l'Asie du Nord-Est devraient jouer un rôle moteur dans cette croissance. D'après les prévisions, la 5G représentera en Amérique du Nord 55 % des abonnements mobiles d'ici la fin de 2024. En Asie du Nord-Est, elle dépassera 43 %.

En Europe de l'Ouest, la 5G devrait représenter environ 30 % des abonnements mobiles de la région d'ici fin 2024.

L'essor des technologies NB-IoT et Cat-M1 est à l'origine de l'explosion du nombre de connexions IoT cellulaires dans le monde. Sur les 4,1 milliards de connexions IoT cellulaires prévues pour 2024, 2,7 milliards devraient se trouver en Asie du Nord-Est devrait en concentrer- un chiffre qui témoigne à la fois de l'ambition et de la taille du marché de l'IoT cellulaire dans cette région du monde.

L'évolution et la diversité des applications créent des besoins qui poussent les prestataires de services à déployer les technologies NB-IoT et Cat-M1 sur leurs marchés.

Le trafic de données mobiles a progressé de 79 % entre le 3e trimestre 2017 et le 3e trimestre 2018 - La Chine joue un rôle moteur

Le trafic de données mobiles a enregistré au 3e trimestre 2018 une progression de près de 79 % par rapport à la même période de l'année précédente, soit le taux le plus élevé depuis 2013. L'augmentation du traffic de données par smartphone en Asie du Nord-Est, notamment en Chine, a fait augmenter de manière importante le chiffre global. Avec 7,3 giga-octets par mois, soit une augmentation d'environ 140 % entre fin 2017 et fin 2018, la région enregistre le 2e taux le plus élevé de trafic de données par smartphone. C'est l'équivalent d'environ 10 heures/mois de streaming vidéo en qualité HD.

L'Amérique du Nord reste cependant en tête du trafic de données par smartphone, avec des prévisions de 8,6 giga-octets par mois d'ici à la fin de l'année, soit l'équivalent de plus de 12 heures par mois de streaming vidéo en HD.

Entre 2018 et 2024, le trafic total de données mobiles devrait être multiplié par cinq, les réseaux 5G acheminant 25 % du trafic mobile d'ici à la fin de cette période.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President et directeur de la Business Area Réseaux d'Ericsson, explique : « La 5G, qui arrive actuellement sur le marché, devrait se déployer et progresser dans les abonnements beaucoup plus vite que les générations précédentes. Parallèlement, l'IoT cellulaire poursuit son développement spectaculaire. Nous assistons aux prémices de mutations profondes, qui auront un impact non seulement sur le marché des produits grand public, mais aussi sur de nombreux secteurs d'activité. »

Plus d'informations

Le rapport sur le réseau mobile contient également des chapitres sur l'accès fixe sans fil et sa mise en œuvre, le streaming vidéo de contenus de plusieurs giga-octets et le développement du marché de la fabrication d'appareils intelligents sans fil.

Rejoignez-nous pour la session live sur Facebook à 15:00 HEC aujourd'hui.

Consultez le rapport dans son intégralité

N'hésitez pas à utiliser nos outils: Ericsson Mobility Visualizer pour découvrir les données actuelles et les prévisions du Rapport sur le réseau mobile; Ericsson Mobility Calculator pour faire le lien entre l'utilisation de différents types d'applications et l'abonnement Internet mobile mensuel.

Pour obtenir le dossier de presse, des documents d'information et des photos haute résolution, veuillez consulter le site www.ericsson.com/press

À propos d'Ericsson

Ericsson est le leader mondial des technologies et services de communication. Le siège de la société se trouve à Stockholm, en Suède. Le 40 pour cent du trafic mondial des radiocommunications mobiles passe par la technologie de réseau d'Ericsson. Avec des solutions et des services novateurs, Ericsson travaille à la vision d'un avenir en réseau dans lequel chaque individu et chaque secteur peut réaliser son plein potentiel.

L'entreprise fondée en 1876 emploie près de 95'000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier et travaille avec des clients dans 180 pays. En 2017, Ericsson a réalisé un chiffre d'affaires de 20,9 milliards d'Euro (201,3 milliards de couronnes suédoises). Le titre Ericsson est coté au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York

Ericsson est présente en Suisse depuis 1964 et emploie aujourd'hui près de 200 collaboratrices et collaborateurs sur son site de Berne. Ericsson assure 60% du trafic de radiocommunication suisse avec ses logiciels et son matériel.

Contact presse

Martin Ostermeier, Head of External Communications CU Western Europe

Tél.: +49 (0) 211 534 1157 // e-mail: ericsson.presse@ericsson.com