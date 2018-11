Rapport du troisième trimestre 2018 de UPC

Durant le T3 2018, le nombre de clients TV a enregistré une baisse inférieure à celle des trimestres précédents, faisant du T3 le meilleur trimestre de l'année en termes de performances (T3 : - 20 000 ; T2 : - 36 000 ; T1 : - 30 000). Cette amélioration des performances résulte d'une concentration des efforts sur la qualité des produits et du service clients. La satisfaction des clients a augmenté pour atteindre un niveau jamais atteint depuis 8 ans, grâce à des augmentations de vitesse, à des améliorations de la plate-forme legacy TV et à des niveaux de service plus élevés. UPC a en outre encore renforcé son offre TV en proposant plus de matchs de hockey sur glace de haut niveau et de la Bundesliga sur sa chaîne MySports One, qui est maintenant disponible pour tous les clients Digital TV. En septembre, UPC a également lancé un nouveau service de streaming par app en coopération avec Sky, ce qui permet d'offrir des contenus MySports à tous les fans de sport suisses.

La téléphonie mobile fait également état d'une croissance solide avec 8 000 abonnements supplémentaires au T3 2018 (+ 6,5 % en glissement trimestriel), ce qui permet d'atteindre 138 000 clients (soit 31 % en glissement annuel). UPC constate une forte utilisation des offres de roaming dans l'UE. Le projet de migration vers le réseau de Swisscom durant le premier trimestre de 2019 progresse selon les délais prévus.

Dans les secteurs de la téléphonie fixe et d'Internet, la tendance est restée stable durant le T3, avec respectivement 525 000 et 712 000 abonnements.

Le chiffre d'affaires a diminué de 3,2 % durant les 9 premiers mois de 2018 par rapport à l'année précédente, à cause d'un environnement très compétitif et de la tendance négative des derniers trimestres. Le secteur B2B a cependant encore témoigné d'excellentes performances avec une augmentation du chiffre d'affaires de 9,2 % durant les neufs premiers mois de 2018, tous segments confondus. Attirant de nouveaux clients grâce à des solutions personnalisées et développant des relations à long terme avec des clients existants dans les segments des PME et des grandes entreprises par une montée en gamme des services, UPC a été particulièrement efficace dans le segment SOHO (augmentation du chiffre d'affaires de 13,8 % par rapport à l'année précédente).

Plan de croissance commencé, l'expérience client au cœur des préoccupations

Afin d'accroître les performances commerciales, UPC a commencé à mettre en œuvre un plan de croissance destiné à améliorer la qualité des produits et la satisfaction des clients.

Le lancement de la UPC TV, la nouvelle plate-forme TV, montre des premiers résultats très positifs en matière de taux d'adoption et de satisfaction des clients. Sa simplicité, sa rapidité, sa convivialité et les nouvelles fonctionnalités comme la commande vocale sont autant de facteurs de satisfaction cités par les clients. Neuf clients sur 10 sont satisfaits ou très satisfaits de la nouvelle expérience TV.

UPC reste leader sur le marché suisse en termes de vitesse de connexion, offrant 500 Mbit/s et le meilleur du wi-fi sur l'ensemble de sa zone de couverture. Les projets d'augmentation de la vitesse à 1 Gbit/s avancent selon le calendrier prévu.

Numérisation et simplification pour améliorer la satisfaction des clients

Les améliorations de produits et de réseaux seront associées à un programme de changement afin de numériser et de simplifier les processus à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. UPC améliorera ainsi la satisfaction des clients, notamment grâce à des investissements importants dans ces domaines, ce qui contribuera au succès de l'entreprise.

Severina Pascu, CEO de UPC Suisse, déclare : « Nous lançons un programme ambitieux pour améliorer fortement la qualité des produits et pour changer la manière dont nous interagissons avec nos clients. Nous voulons leur offrir une expérience simple et personnalisée, et je suis certaine que notre nouvelle plate-forme TV, notre connexion Internet ultrarapide, nos offres Mobile attrayantes et notre excellent service à la clientèle nous permettront de réaliser cet objectif. Nous avons maintenant mis en place les bons éléments pour stimuler notre croissance. »

