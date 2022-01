Rapport semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

42 915 titres

168 124,45 euros en espèce

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 100 711 titres 613 710,66 EUR 291 transactions VENTE 95 388 titres 584 382,95 EUR 249 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

37 592 titres

198 902,91 euros en espèce

Il est également rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 1er avril 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

36 023 titres

617 080,29 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 – Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Contacts

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Margaux Rouillard au +33 (0) 1 53 67 36 32

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

Annexes

Achat Vente Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 291 100 711 613 710,66 249 95 388 584 382,95 20210701 2 491 3 510,80 1 1 7,30 20210702 1 1 7,24 1 1 7,24 20210705 2 851 5 989,83 1 1 7,10 20210706 1 1 7,04 1 1 7,04 20210707 3 1 111 7 672,08 1 1 7,08 20210708 3 1 081 7 302,72 2 2 13,84 20210709 1 1 6,72 4 2 671 18 172,32 20210712 6 3 881 25 517,81 1 1 6,81 20210713 2 2 13,02 1 1 6,51 20210714 3 1 041 6 734,57 1 1 6,57 20210715 4 1 861 11 630,04 1 1 6,34 20210716 4 1 861 11 630,01 1 1 6,31 20210719 4 1 621 9 886,49 1 1 6,19 20210720 1 1 6,09 3 2 651 16 401,09 20210721 1 1 6,19 5 3 651 22 873,59 20210722 2 691 4 367,26 4 2 751 17 874,36 20210723 1 1 6,32 4 2 611 16 729,62 20210726 1 1 6,41 3 2 031 13 307,41 20210727 1 1 6,60 3 1 543 10 253,76 20210728 3 1 371 8 923,70 1 1 6,64 20210729 1 1 6,59 4 2 461 16 257,19 20210730 2 5 33,19 4 1 930 13 083,56 20210802 4 3 621 23 689,86 1 1 6,56 20210803 1 1 6,52 4 1 953 12 957,00 20210804 1 1 6,61 2 17 112,53 20210805 1 1 6,45 1 1 6,45 20210806 4 2 680 17 127,31 1 1 6,45 20210809 0 0 0,00 0 0 0,00 20210810 1 1 6,39 2 1 461 9 423,39 20210811 1 1 6,47 5 3 161 20 680,87 20210812 1 1 6,64 5 2 341 15 788,74 20210813 4 3 951 26 430,29 2 299 2 060,11 20210816 1 1 6,82 1 1 6,82 20210817 3 2 351 15 580,62 1 1 6,72 20210818 1 1 6,61 2 307 2 050,69 20210819 1 1 6,62 1 1 6,62 20210820 3 1 768 11 637,90 2 2 13,46 20210823 2 1 541 10 016,62 1 1 6,62 20210824 2 236 1 522,27 1 1 6,52 20210825 1 1 6,51 2 881 5 805,71 20210826 1 1 6,65 2 861 5 794,45 20210827 6 4 231 27 288,26 1 1 6,46 20210830 2 1 361 8 655,97 1 1 6,37 20210831 2 1 301 8 248,36 1 1 6,36 20210901 2 1 251 7 893,85 1 1 6,35 20210902 4 1 672 10 412,35 1 1 6,32 20210903 2 331 2 012,57 1 1 6,17 20210906 2 331 1 989,39 1 1 6,09 20210907 2 331 1 969,48 1 1 5,98 20210908 3 701 4 120,71 1 1 5,91 20210909 4 885 5 093,99 1 1 5,85 20210910 1 1 5,82 2 871 5 086,62 20210913 3 1 191 6 806,33 1 1 5,83 20210914 4 1 641 9 359,07 1 1 5,77 20210915 1 1 5,74 3 916 5 258,29 20210916 2 311 1 754,04 1 1 5,64 20210917 2 301 1 703,67 1 1 5,67 20210920 3 631 3 520,11 1 1 5,61 20210921 1 1 5,58 2 17 95,34 20210922 1 1 5,60 7 5 302 30 087,42 20210923 1 1 5,85 1 1 5,85 20210924 1 1 5,75 1 1 5,75 20210927 2 361 2 072,18 1 1 5,78 20210928 2 361 2 061,37 1 1 5,77 20210929 3 1 291 7 235,81 1 1 5,71 20210930 2 341 1 899,38 1 1 5,58 20211001 2 341 1 882,32 1 1 5,52 20211004 2 331 1 827,12 1 1 5,52 20211005 2 331 1 823,88 1 1 5,58 20211006 5 2 221 12 001,88 1 1 5,48 20211007 2 311 1 660,74 3 1 001 5 468,04 20211008 1 1 5,47 3 2 049 11 262,65 20211011 5 2 361 12 609,36 1 1 5,36 20211012 4 1 461 7 788,79 1 1 5,39 20211013 4 1 401 7 314,80 1 1 5,30 20211014 1 1 5,28 5 4 661 25 261,08 20211015 4 1 551 8 485,78 1 1 5,58 20211018 1 1 5,45 2 701 3 890,45 20211019 1 1 5,53 1 1 5,53 20211020 2 511 2 790,14 1 1 5,54 20211021 4 1 471 7 945,07 1 1 5,47 20211022 3 736 3 927,80 2 621 3 390,65 20211025 4 1 401 7 454,87 1 1 5,37 20211026 3 940 4 967,72 1 1 5,30 20211027 1 1 5,33 4 2 761 14 899,73 20211028 1 1 5,44 2 1 351 7 443,94 20211029 1 1 5,53 5 4 371 24 856,63 20211101 1 1 6,05 3 1 741 10 533,05 20211102 4 1 761 10 356,60 1 1 5,90 20211103 4 1 671 9 693,61 3 1 741 10 361,11 20211104 1 1 5,79 4 2 325 13 836,13 20211105 1 1 6,00 3 1 691 10 363,10 20211108 2 147 893,90 2 9 55,98 20211109 2 911 5 511,68 1 1 6,18 20211110 2 496 3 025,70 1 1 6,20 20211111 3 1 541 9 337,30 1 1 6,10 20211112 3 1 471 8 810,24 2 337 2 069,08 20211115 4 1 841 10 885,99 1 1 5,99 20211116 1 1 5,81 4 3 551 21 115,81 20211117 2 225 1 341,14 2 831 5 069,10 20211118 4 2 031 11 989,51 1 1 6,01 20211119 1 1 6,07 5 4 011 24 430,77 20211122 1 1 5,94 1 1 5,94 20211123 2 654 3 904,45 1 1 6,04 20211124 1 1 6,05 2 2 12,10 20211125 1 1 6,04 4 2 131 12 958,84 20211126 4 2 571 15 472,33 2 62 382,40 20211129 5 2 401 14 182,41 1 1 6,01 20211130 8 3 899 21 831,68 1 1 5,82 20211201 3 543 3 064,23 2 701 4 016,73 20211202 2 2 11,24 2 1 291 7 410,22 20211203 1 1 5,77 2 1 251 7 218,27 20211206 1 1 5,84 2 871 5 086,64 20211207 1 1 5,92 4 3 391 20 266,22 20211208 2 145 877,34 1 1 6,14 20211209 2 413 2 486,39 1 1 6,15 20211210 1 1 6,11 2 23 140,53 20211213 1 1 6,12 1 1 6,12 20211214 2 881 5 330,12 2 646 3 998,67 20211215 1 1 6,23 10 9 321 60 334,73 20211216 3 2 021 13 169,40 2 521 3 490,70 20211217 4 3 161 20 258,28 2 2 13,16 20211220 5 3 471 21 564,50 1 1 6,40 20211221 1 1 6,16 2 651 4 075,16 20211222 1 1 6,30 1 1 6,30 20211223 2 771 4 764,78 1 1 6,18 20211224 1 1 6,30 1 1 6,30 20211227 3 1 421 8 822,90 1 1 6,30 20211228 1 1 6,23 2 5 31,39 20211229 1 1 6,30 1 1 6,30 20211230 1 1 6,26 1 1 6,26 20211231 1 1 6,24 1 1 6,24

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmeeZJaXl5mZmJ+bZ5qYnGRlmWdjx2DGmmOWlGJrZceUnG1oyG1paZnGZnBjnGps

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72756-pvl_cp-bilan-semestriel-de-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews