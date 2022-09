Rapport spécial - Comment les régulateurs américains permettent aux usines d'éthanol de polluer plus que les raffineries de pétrole

Mais aujourd'hui, les usines d'éthanol du pays produisent plus du double de la pollution nuisible au climat, par gallon de capacité de production de carburant, que les raffineries de pétrole du pays, selon une analyse Reuters des données fédérales.

L'usine d'éthanol moyenne a rejeté 1 187 tonnes métriques d'émissions de carbone par million de gallons de capacité de production de carburant en 2020, dernière année pour laquelle des données sont disponibles. La raffinerie de pétrole moyenne, en revanche, a produit 533 tonnes métriques de carbone.

Les émissions élevées des usines d'éthanol résultent en partie d'une réglementation fédérale favorable à l'industrie qui a permis à presque tous les transformateurs de contourner la principale exigence environnementale de la loi de 2007, la norme sur les carburants renouvelables (RFS), selon des universitaires qui ont étudié la pollution de l'éthanol et les documents réglementaires examinés par Reuters. La règle exige que les transformateurs d'éthanol individuels démontrent que leurs carburants entraînent des émissions de carbone inférieures à celles de l'essence.

L'Agence de protection de l'environnement (EPA) est chargée de rédiger la réglementation pour atteindre les objectifs fixés par le Congrès. Pour les transformateurs, cela se traduit par l'exigence de l'EPA que les usines utilisent certains processus de contrôle des émissions dont l'agence suppose qu'ils permettront de réduire les émissions par rapport à l'essence.

Mais l'agence a exempté plus de 95 % des usines d'éthanol américaines de cette exigence grâce à une disposition d'antériorité qui excusait les usines construites ou en cours de construction avant l'adoption de la loi. Aujourd'hui, ces usines produisent plus de 80 % de l'éthanol du pays, selon l'EPA.

Parmi les cinq plus gros pollueurs en 2020, par gallon de capacité de carburant, figuraient les usines appartenant à Archer-Daniels-Midland Co, Golden Triangle Energy, Central Indiana Ethanol, Green Plains Inc et Marquis Energy, selon l'analyse de Reuters. Les usines exploitées par les grandes entreprises énergétiques POET LLC et Valero Energy Corp figuraient parmi les 15 premières. (Pour un graphique montrant les cinq raffineries d'éthanol les plus polluantes, cliquez ici : https://www.datawrapper.de/_/MVaMG )

Green Plains, Marquis et POET ont déclaré que l'éthanol est plus propre que l'essence, malgré des émissions plus élevées au niveau des usines, lorsque tous les facteurs sont pris en compte, y compris les émissions provenant de la consommation de carburant dans les véhicules. Les autres entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Certaines des usines exemptées ont produit beaucoup moins de pollution, y compris certaines appartenant aux mêmes entreprises produisant les émissions les plus élevées. L'EPA a déclaré qu'environ un tiers d'entre elles respectent la norme environnementale de la loi, même si elles ne sont pas tenues de le faire. Mais en tant que groupe, les usines libérées de la réglementation ont produit 40 % de pollution en plus par gallon de capacité de carburant, en moyenne, que les usines tenues de se conformer, selon l'analyse de Reuters.

La détermination de l'EPA à limiter les émissions d'éthanol est mise à l'épreuve cette année, car les mandats du Congrès pour l'expansion des biocarburants expirent, laissant l'avenir du RFS à la discrétion de l'agence. L'EPA devrait proposer des changements réglementaires plus tard cette année, mais n'a pas encore détaillé publiquement les révisions proposées.

Les représentants de la Maison Blanche du président démocrate américain Joe Biden, qui a juré de lutter énergiquement contre le changement climatique, n'ont pas commenté les conclusions de Reuters sur les émissions de l'éthanol. En réponse aux demandes de Reuters, l'EPA a déclaré avoir suivi l'intention du Congrès dans la mise en œuvre de la loi sur les biocarburants, y compris les exemptions réglementaires. L'agence a reconnu que les émissions de production de l'éthanol étaient plus élevées que celles de l'essence, mais a affirmé que l'éthanol était globalement plus propre.

L'agence a également vanté les avantages de l'éthanol sur les économies rurales et la sécurité nationale. "Les carburants renouvelables contribuent à diversifier l'approvisionnement énergétique de notre pays, améliorant ainsi l'indépendance et la sécurité énergétiques", a déclaré l'agence, ajoutant que les biocarburants fournissent "des emplois et des revenus bien rémunérés aux communautés agricoles."

Les représentants de l'industrie de l'éthanol ont reconnu la nécessité de réduire les émissions de carbone du biocarburant, et les producteurs de biocarburants ont investi dans des projets qui permettraient de capturer les émissions de carbone des usines et de les enfouir définitivement sous terre.

Le principal groupe de l'industrie de l'éthanol maintient toutefois que l'éthanol est plus propre que l'essence. "L'éthanol propose une économie de carbone importante et immédiate", a déclaré Geoff Cooper, président de la Renewable Fuels Association (RFA), dans une déclaration à Reuters.

D'autres observateurs de l'industrie affirment que le RFS a totalement échoué à atteindre ses objectifs environnementaux déclarés. Le mandat relatif à l'éthanol était "tout simplement une erreur", a déclaré Timothy Searchinger, chercheur principal au Center for Policy Research on Energy and the Environment de l'Université de Princeton. "Nous avons créé un modèle terrible".

RECHERCHE GOUVERNEMENTALE CONTESTÉE

L'éthanol présente un avantage environnemental clé par rapport à l'essence : Il brûle plus proprement dans les voitures. Le problème, selon les chercheurs en biocarburants, est que ces gains sont compensés par la pollution due à la plantation du maïs et à son raffinage en carburant.

Les chercheurs de l'industrie, du gouvernement et du monde universitaire tentent de tenir compte de toutes ces dynamiques en estimant la pollution de l'éthanol tout au long de son "cycle de vie" complet - des fermes aux usines de transformation et aux pots d'échappement des voitures.

L'analyse de Reuters a examiné une partie importante de ce cycle - le traitement de l'éthanol - en se basant sur les données d'émissions que la plupart des usines sont tenues de déclarer à l'EPA. Ces données fournissent la seule vue des émissions d'éthanol liées à des transformateurs individuels, ce qui permet de faire des comparaisons entre les usines d'éthanol soumises à la réglementation sur la réduction des émissions, celles qui en sont exemptées et leurs homologues du raffinage du pétrole.

Les chercheurs gouvernementaux et universitaires ont également cherché à estimer la pollution globale de l'industrie, mais ils sont arrivés à des conclusions très contrastées.

Un consensus croissant d'universitaires a constaté que, en considérant toutes les phases du cycle de vie du carburant, l'éthanol produit plus de carbone que l'essence - et non moins. Une étude publiée par la National Academy of Sciences en février, par exemple, a estimé que l'éthanol produit 24 % de carbone en plus.

La méthodologie de l'EPA, en revanche, s'est rapprochée des conclusions d'études commandées par l'industrie, qui affirment que l'éthanol produit jusqu'à 40 % d'émissions en moins sur le cycle de vie que l'essence. L'EPA a utilisé une méthodologie controversée pour estimer les émissions du cycle de vie de l'industrie de l'éthanol, ce qui a effectivement assuré la conformité continue de l'industrie à la réglementation. Le modèle sous-estime largement la pollution de l'industrie due à la culture du maïs, ont déclaré à Reuters quatre chercheurs universitaires spécialisés dans l'éthanol.

La méthodologie de l'EPA repose en partie sur le travail d'un chercheur de l'université Purdue dans l'Indiana, dont le modèle a été sélectionné par l'agence à la suggestion de l'industrie de l'éthanol, selon des documents réglementaires.

La RFA a déclaré que l'analyse de Reuters sur la pollution des usines de transformation se concentrait de manière inappropriée sur un seul aspect du profil de pollution de l'industrie et contestait les conclusions de chercheurs universitaires indépendants montrant que les émissions globales du cycle de vie de l'éthanol sont plus élevées que celles de l'essence. Cooper, le président de l'association, a conclu que "la science est claire", montrant que les émissions globales de l'éthanol sont "40-50% inférieures à celles de l'essence".

DES EXEMPTIONS POUR LES POLLUEURS

Les émissions élevées de l'industrie de l'éthanol sont causées en partie par les exemptions que l'EPA a accordées à presque toutes les usines d'éthanol, selon les chercheurs universitaires.

La loi exige que l'industrie de l'éthanol démontre que le carburant permet une réduction de 20 % des émissions de carbone par rapport à l'essence. Ce pourcentage est basé sur le modèle de l'EPA pour estimer les émissions de toutes les phases du cycle de vie du carburant, y compris l'agriculture et la consommation de carburant. Mais les usines de transformation individuelles peuvent respecter la norme en acceptant certaines pratiques de contrôle des émissions imposées par l'EPA.

Le Congrès avait initialement exigé les exemptions, mais l'EPA disposait d'une large autorité pour interpréter la loi. Plusieurs groupes environnementaux ont demandé très tôt à l'agence de fixer une date d'expiration pour les exemptions, ou de mettre fin aux exemptions pour les usines qui sont substantiellement modernisées ou agrandies. L'agence a refusé, selon les dossiers réglementaires. L'EPA a fait valoir dans les documents décrivant la règle finale en 2010, par exemple, que la résiliation du statut d'exemption d'une usine modernisée nécessiterait une évaluation de l'agence qui prendrait trop de temps.

L'héritage des exemptions est apparent à l'usine d'éthanol Vantage Corn Processors, un complexe imposant de silos en acier, de réservoirs de stockage et de bâtiments d'usine en brique qui domine le front de mer dans le centre-ville de Peoria, dans l'Illinois, près du cœur de la ceinture de maïs des États-Unis.

L'installation faisait partie des usines d'éthanol les plus polluantes des États-Unis, selon une analyse de Reuters des données de l'EPA. L'usine produisait plus de 3 600 tonnes métriques de dioxyde de carbone - sept fois plus que la raffinerie de pétrole moyenne - pour chaque million de gallons de carburant produit.

L'usine appartenait en 2020 à ADM, la multinationale de l'agroalimentaire et du négoce agricole, et a été rachetée l'année suivante par BioUrja Group, une entreprise mondiale du secteur de l'énergie. Le directeur de l'exploitation de BioUrja, Shék Jain, a déclaré que les données analysées par Reuters reflètent les émissions sous la propriété d'ADM et que son entreprise rend l'usine plus efficace. ADM n'a pas fait de commentaire.

L'usine de Peoria fait partie des 240 des 251 installations de production d'éthanol aux États-Unis qui sont exemptées des exigences de réduction des émissions, selon les données de l'EPA.

Reuters a analysé 165 des installations exemptées, celles pour lesquelles les données de production et d'émissions étaient disponibles. Les autres installations ne sont pas tenues par la loi fédérale de déclarer leurs niveaux de pollution car leurs émissions de carbone étaient inférieures à 25 000 tonnes métriques par an. En général, cela indique qu'il s'agit de petites installations de traitement.

Si le petit nombre d'usines d'éthanol soumises à la réglementation produit 40 % de pollution en moins que les usines exemptées, elles produisent toujours plus de pollution, en moyenne, que les raffineries de pétrole, selon l'analyse de Reuters. Les usines d'éthanol conformes à la règle ont produit en moyenne 860 tonnes de carbone par million de gallons de capacité de carburant, contre 533 tonnes pour la raffinerie de pétrole moyenne. L'usine d'éthanol moyenne exemptée a produit 1 203 tonnes de carbone.

Les installations bénéficiant de droits acquis ont produit 4,8 millions de tonnes d'émissions de carbone de plus qu'elles ne l'auraient fait si elles avaient dû se conformer à la norme, selon un calcul de Reuters basé sur les émissions moyennes des usines réglementées et non réglementées. Cela équivaut aux émissions de plus d'un million de voitures.

DES HYPOTHÈSES FAVORABLES À L'INDUSTRIE

Le gouvernement américain a maintenu que l'éthanol produit moins de pollution que l'essence, malgré le nombre croissant de recherches indépendantes montrant le contraire. L'EPA fonde son affirmation selon laquelle l'éthanol est bénéfique pour le climat sur des calculs effectués il y a près de 15 ans à l'aide d'une poignée de modèles scientifiques. Ces modèles incluent un modèle recommandé à l'agence par la Renewable Fuels Association, selon des documents de l'agence.

Lorsque le Congrès a adopté la RFS, il a demandé à l'EPA de modéliser le profil d'émissions de l'éthanol afin de vérifier qu'il pouvait respecter la norme de réduction des émissions. La première tentative de calcul de l'EPA en 2009 a toutefois révélé que l'éthanol entraînerait une augmentation de 5 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence, ce qui aurait empêché le carburant de satisfaire aux mandats de mélange.

Les groupes industriels, dont la RFA, se sont insurgés contre ce calcul et ont exhorté l'agence à modifier la formule. Les recommandations de l'industrie comprenaient l'adoption d'un modèle maintenu par le Global Trade Analysis Project (GTAP) de l'Université Purdue pour estimer la pollution générée par la plantation de maïs pour l'éthanol, selon les enregistrements du débat de l'EPA.

L'EPA a refait sa modélisation et a utilisé le GTAP pour tester ses résultats, selon un rapport du Congressional Research Service de 2010. Elle a conclu que les émissions de l'éthanol étaient inférieures de 21 % à celles de l'essence, ce qui plaçait le biocarburant juste au-dessus du seuil de 20 % pour la conformité RFS.

L'agence a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas effectué ce changement de modélisation uniquement à la demande de l'industrie, mais qu'elle avait plutôt tenu compte des commentaires des "gouvernements, des universités, de l'industrie et des institutions à but non lucratif".

L'approche du modèle de Purdue pour estimer les émissions agricoles a été contestée par les universitaires.

La majeure partie des émissions de l'éthanol est produite lorsque de nouvelles terres sont labourées pour la production de maïs, libérant le carbone qui est stocké dans le sol et les racines. Deux experts en biocarburants ont déclaré à Reuters que l'équipe travaillant sur le modèle de Purdue a régulièrement réduit son estimation de la quantité de carbone libérée par les terres labourées au fil des ans, faisant paraître l'éthanol plus respectueux du climat. Par exemple, le modèle a été ajusté au cours de la dernière décennie pour surestimer l'augmentation des rendements du maïs, ce qui a entraîné une sous-estimation des émissions provenant des plantations, selon une étude publiée en 2020 par le Journal of Cleaner Production, une publication universitaire axée sur la durabilité.

Ces changements soulèvent des inquiétudes quant à la crédibilité du modèle et aboutissent à une "estimation vraiment faible" des émissions agricoles dues à l'éthanol, a déclaré Stephanie Searle, directrice du programme sur les carburants au Conseil international pour le transport propre, un organisme de recherche à but non lucratif.

Le modèle de Purdue est dirigé par le Dr Farzad Taheripour, chercheur et professeur d'économie agricole. M. Taheripour a déclaré que le modèle a été modifié au fil du temps pour refléter les observations réelles de la façon dont la production de biocarburants a affecté l'utilisation des terres. Par exemple, les premières études sur la réglementation de l'éthanol suggéraient que le RFS entraînerait une déforestation, ce qui ne s'est pas produit, a-t-il dit.

Depuis 2012, M. Taheripour a reçu des fonds de recherche de plusieurs groupes commerciaux de l'industrie des biocarburants, dont la Renewable Fuels Association, la National Corn Growers Association, l'Indiana Corn Soybean Alliance et le National Biodiesel Board, selon un examen par Reuters de ses divulgations de financement de la recherche.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer le montant total des subventions de l'industrie que Taheripour a perçues ou le montant qu'il a pu recevoir d'autres sources. M. Taheripour a déclaré que ses sources de financement n'affectent pas ses méthodes de recherche ni ses résultats.

CONVERSION DES TERRES

Lorsque le Congrès a adopté la RFS, il a interdit aux agriculteurs de planter des acres précédemment non cultivés avec du maïs pour l'éthanol, une mesure destinée à limiter les émissions de carbone. Et les partisans des biocarburants soulignent souvent le fait que la superficie globale de maïs aux États-Unis est restée relativement stable depuis l'adoption de la loi sur les biocarburants en 2007.

Certains scientifiques rétorquent que les plantations de maïs auraient considérablement diminué sans le mandat gouvernemental sur les biocarburants. Au cours des 25 années qui ont précédé l'adoption de la loi, la superficie de maïs a diminué de près de 7 %, en raison notamment de l'augmentation des rendements à l'hectare.

De plus, les statistiques sur les superficies de maïs ne tiennent pas compte des millions d'acres de maïs pour l'éthanol qui sont plantés sur de nouvelles terres - le résultat d'une autre réglementation de l'EPA qui a assoupli les restrictions imposées à l'industrie.

Lors de l'élaboration de sa première règle RFS, l'agence a autorisé de nouvelles plantations de maïs pour l'éthanol sur des terres inscrites au programme de réserve de conservation (CRP) du ministère américain de l'agriculture, qui verse aux agriculteurs un loyer mensuel pour qu'ils gardent des terres fragiles en friche.

Depuis lors, les agriculteurs ont planté environ 5 millions d'acres de terres conservées avec du maïs pour l'éthanol, selon l'étude de la National Academy of Sciences. Toutes ces plantations ont un "coût en carbone", a déclaré Tyler Lark, un scientifique du Center for Sustainability and the Global Environment de l'Université du Wisconsin-Madison et auteur principal de l'étude.

Taheripour a rejeté l'idée que les nouvelles plantations de maïs de l'industrie de l'éthanol produisaient beaucoup de pollution.

"Les terres CRP ne sont rien d'autre que des terres cultivées inutilisées", a déclaré Taheripour. "Les terres inutilisées n'ont pas la capacité de capturer beaucoup de carbone".

Pendant des années, l'USDA a prétendu le contraire - que les terres agricoles inutilisées de son programme CRP absorbaient des quantités massives de carbone. Vantant le programme comme une solution majeure au changement climatique, le ministère a estimé entre 2006 et 2017 que ces terres contenaient environ 1,4 tonne métrique de carbone par acre, en moyenne.

Interrogé sur les avantages climatiques des terres CRP pour cet article, l'USDA a toutefois déclaré à Reuters qu'il avait récemment réduit de près de moitié son estimation du carbone dans ces terres, à 0,8 tonne métrique par acre, après avoir examiné des données actualisées.

Étant donné les différends scientifiques entourant l'éthanol, les affirmations de l'industrie et du gouvernement concernant un avantage climatique majeur sont douteuses, a déclaré Rich Plevin, consultant en environnement et ancien chercheur à l'Université de Californie-Berkeley qui a étudié les émissions des biocarburants.

"La politique a-t-elle accompli quelque chose ? Je pense qu'il est vraiment difficile de prétendre qu'elle l'a fait pour l'environnement", a-t-il déclaré. "Le mieux que l'on puisse dire, c'est que personne ne le sait vraiment".