Dans le cadre d’un partenariat industriel élargi, Groupe BPCE et La Banque Postale ont annoncé la mise en œuvre d’un projet de rapprochement des activités de gestion de taux euros, principalement assurantielle, d’Ostrum AM et de LBP AM au sein d'une plate-forme commune qui serait contrôlée par Natixis IM. Une gouvernance équilibrée doit garantir en particulier la mise en commun d’outils informatiques et les droits de chacune des parties sur ces outils. La gestion de tous les actifs LBP AM resterait réalisée selon ses normes ISR. LBP AM restera majoritairement contrôlée par La Banque Postale.Ce projet de rapprochement s'inscrit dans la continuité du partenariat entre BPCE et LBP en gestion d'actifs immobiliers constitué en 2016 avec le rapprochement de Ciloger et AEW. Il permettrait l'émergence d'un acteur européen de premier plan à vocation 100% ISR avec plus de 400 milliards d'euros sous gestion au service de grands clients institutionnels dont CNP Assurances serait l'un des plus importants.