Rare échange de coups de feu à la frontière entre les deux Corées

SEOUL, 3 mai (Reuters) - Des coups de feux ont été tirés depuis la Corée du Nord vers un poste frontière sud-coréen tôt dimanche matin, annonce l'état-major des forces sud-coréennes dans un communiqué.

La Corée du Sud a répliqué en tirant deux coups de feu vers la Corée du Nord, il n'y a pas eu de blessés.

Cet accès de tension à la frontière entre les deux Corées survient au lendemain du retour dans l'espace public du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un après une absence de près de trois semaines qui a alimenté rumeurs et spéculations sur son état de santé.

Les incidents de ce type sont rares le long de la Zone démilitarisée (DMZ), la ligne de démarcation qui sépare les deux Corées depuis l'armistice de 1953. Techniquement, les deux pays sont toujours en état de guerre, aucun traité de paix n'ayant été conclu après la guerre de 1950-1953.

Dans un communiqué, l'état-major des forces sud-coréennes précise que les premiers coups de feu ont été tirés en provenance du nord à 07h41 heure locale (samedi à 22h41 GMT).

Pour Choi Kang, vice-président de l'Institut asiatique des études politiques, le timing de cette "provocation" vise à démontrer que Kim Jong-un reste bien le maître des forces nord-coréennes.

"Hier, Kim voulait montrer qu'il était en parfaite santé", dit-il en évoquant son inauguration très couverte par les médias nord-coréens d'une usine d'engrais située à Sunchon, au nord de Pyongyang, sa première apparition officielle depuis le 11 avril.

"Aujourd'hui, poursuit-il, Kim veut faire taire toutes les spéculations selon lesquelles il n'aurait pas un contrôle total de l'armée".

"Plutôt que d'aller jusqu'à tirer des missiles et de superviser un tir de missile, Kim cherche peut-être à nous rappeler que, oui, il est en bonne santé et toujours aux commandes."

Leif-Eric Easley, qui enseigne les relations internationales à l'université Ewha de Séoul, estime pour sa part que l'incident survenu à la frontière pourrait être destiné à renforcer le moral de l'armée du Nord et, ajoute-t-il, "à récupérer un avantage dans les négociations qu'il a perdu durant ces semaines de rumeurs autour de son absence".

"La Corée du Sud et les Etats-Unis, poursuit-il, ne devraient pas prendre à la légère de telles violations des accords militaires existants de la part des Nord-Coréens." (Cynthia Kim, Hyonhee Shin et Josh Smith version française Camille Raynaud et Henri-Pierre André)