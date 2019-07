Rassemblement à Hong Kong malgré l'interdiction manifester

HONG KONG, 27 juillet (Reuters) - Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis samedi pour prendre la direction d'une commune rurale des environs de Hong Kong où des opposants ont été battus le week-end dernier par des hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe mafieux.

La police a interdit ce rassemblement, invoquant des raisons de sécurité, ce qui n'a pas empêché des militants de l'opposition de se réunir.

Certains d'entre eux ont dit à Reuters qu'ils redoutaient que des violences se produisent.

"La situation s'envenime et ce samedi pourrait être le point de départ d'une période encore plus violente" a dit l'un d'eux à Reuters.

L'opposition hongkongaise a annoncé cette semaine l'ouverture d'une enquête sur l'attaque qu'elle attribue à une triade, un groupe lié au crime organisé, survenu après une nouvelle journée de manifestation contre le projet de loi d'extradition vers la Chine continentale.

Un groupe d'individus vêtus de blanc et pour certains équipés de bâtons avaient envahi la station rurale de Yuen Long et ont fait irruption dans un train où ils ont attaqué des passagers. (Donny Kwok, James Pomfret, Greg Torode, Clare Jim et Marius Zaharia; Nicolas Delame pour le service français)