PARIS, 17 février (Reuters) - Plus d'une centaine de personnes ont manifesté leur émotion, samedi soir à Paris, au lendemain de la mort dans une prison de Russie d'Alexeï Navalny, principal opposant au président russe Vladimir Poutine, a constaté Reuters.

Place du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, les manifestants ont déposé des fleurs, allumé des bougies et apporté des pancartes sur lesquelles ont pouvait lire "Poutine tue" et "L'amour est plus fort que la peur".

"Les Russes qui partagent les valeurs de démocratie et qui sont opposés à la guerre sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le voit. Mais souvent ils sont isolés, parfois ils se sentent impuissants", a déclaré à Reuters Olga Prokopieva, présidente de l'Association Russie libertés.

"Bien sûr la figure de Navalny, tout le courage et l'optimisme qu'il envoyait même depuis la prison étaient là pour encourager les gens à sortir, à se faire entendre, à montrer leur engagement", a-t-elle poursuivi. "Mais la machine répressive, tout le système 'poutinien' a tout fait pour étouffer la contestation et empêcher tout engagement citoyen."

Alexeï Navalny, un ancien avocat âgé de 47 ans, est décédé vendredi après une promenade dans la colonie pénitentiaire IK-3 de Kharp, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou, où il purgeait une peine de 30 ans, ont déclaré les autorités russes. (Reportage Antony Paone, rédigé par Elizabeth Pineau)