Rassemblement pro-Maduro à Caracas après l'attaque au drone

(Absence de Maduro, précision, déclaration supplémentaire)

CARACAS, 7 août (Reuters) - Des centaines de Vénézuéliens se sont réunis lundi à Caracas, la capitale du pays, pour exprimer leur soutien au président Nicolas Maduro visé samedi par une attaque au drone piégé.

Le chef d'Etat, dont la conduite des affaires vénézuélienne n'est plus soutenue que par près d'un quart de la population, a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être à l'origine d'un complot impliquant aussi des personnes résidant en Floride. Juan Manuel Santos réfute ces accusations.

"Nous les travailleurs sommes ici pour soutenir le président. Rien de tel ne s'est jamais produit en direct à la télévision, rien ne peut justifier cette attaque contre le président", a déclaré à Reuters Melanie Diaz, fonctionnaire au ministère de l'Alimentation.

Un autre participant au rassemblement, Henry Jaimes, employé dans un centre de la jeunesse à Caracas, a dit vouloir "défendre le processus de manière pacifique, à travers un débat d'idées".

"Mais si nous devons donner nos vies, nous le ferons", a-t-il ajouté.

La participation au rassemblement était plus faible que lors des précédentes manifestations pro-Maduro. De nombreux participants étaient des fonctionnaires, dont certains déclaraient qu'il leur avait été ordonné de venir au rassemblement, ont rapporté des témoins de Reuters.

Nicolas Maduro, qui devait s'exprimer lundi après-midi depuis le palais présidentiel, ne l'a pas fait, sans qu'une explication ne soit alors donnée.

Aucun commentaire n'a été fait par le ministère de l'Information.

Le chef d'Etat s'était exprimé samedi soir, quelques heures après ce qu'il a qualifié de "tentative d'assassinat" contre lui lors d'une cérémonie militaire à Caracas.

Sur ces images, on voit le président vénézuélien prononcer un discours sur l'avenue Bolivar. Le son est brutalement interrompu avant que l'agitation ne gagne la tribune présidentielle. Quelques secondes plus tard, des centaines de soldats alignés pour la cérémonie se mettent à courir.

Les autorités vénézuéliennes ont annoncé dimanche l'arrestation de six suspects.

Un groupe peu connu, appelé "Mouvement national des soldats en t-shirts", a revendiqué l'attaque via une série de messages sur les réseaux sociaux. "Nous ne cesserons pas notre combat tant que nous n'aurons pas obtenu le rétablissement de la constitution et de la démocratie", peut-on lire dans le communiqué de revendication. (Andreina Aponte et Shaylim Castro; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)