NEW YORK, 18 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, les investisseurs estimant que la dernière péripétie du conflit commercial entre Washington et Pékin aurait pu déboucher sur une issue plus dommageable.

L'indice Dow Jones a gagné 185,51 points (0,71%) à 26.247,63 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 15,55 points (0,54%) à 2.904,35 points

Le Nasdaq Composite a avancé de 61,72 points (0,78%) à 7.957,51 points.