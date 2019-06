Bourse de Paris : Rassurée par la Fed, la Bourse de Paris regarde vers le haut (+0,65%)

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a débuté en hausse jeudi (+0,65%), rassurée par les propos accommodants de la Réserve fédérale américaine qui laissent percer la possibilité d'une baisse de ses taux directeurs.

A 09H20 (07H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 36,03 points à 5.554,48 points. La veille, il avait grappillé 0,16% en attendant l'issue d'une réunion de deux jours de la banque centrale américaine.

"Le comité de politique monétaire de la Fed a évolué en direction d'une baisse" des taux avec "presque la moitié de ses membres qui la jugent justifiée cette année", a observé Neil Wilson, un analyste de Markets.com.

Et "les actions aiment" cette perspective, "même si la Fed n'a pas été aussi accommodante que les marchés l'espéraient", a-t-il complété.

"Les incertitudes entourant les perspectives se sont clairement accrues depuis notre dernière réunion", a résumé le patron de la Fed Jerome Powell, à l'issue d'une réunion de deux jours, en évoquant les effets de la guerre commerciale.

Il y a donc plus d'arguments en faveur d'une politique monétaire "un peu plus accommodante", a-t-il jugé.

"Attention cependant à une potentielle surprise", ont souligné les experts de Mirabaud Securities, "car si la baisse des taux va dépendre de l'évolution des statistiques économiques, elle dépendra aussi de l'évolution des relations commerciales entre Washington et Pékin", et donc "un accord commercial entre Washington et Pékin pourrait changer la donne".

La Banque du Japon (BoJ) a également choisi, sans surprise, de maintenir les dispositions de sa politique monétaire ultra-souple, sur fond de conjoncture internationale dégradée et de faiblesse de l'inflation japonaise.

"Les marchés vont pouvoir se concentrer sur le G20 la semaine prochaine, dans des dispositions plus favorables, d'une part parce que les banquiers centraux européens et américains prennent la voie d'un assouplissement de leurs politiques monétaires", a relevé pour sa part Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, s'était aussi montré accommodant en affirmant mardi que des "mesures de relance supplémentaires seront nécessaires" si l'inflation continue à s'éloigner du niveau visé par l'institut.

Du côté des indicateurs, la confiance des consommateurs en zone euro pour juin est attendue.

La balance américaine des comptes courants au premier trimestre et l'indice d'activité de la région de Philadelphie en juin sont également à l'agenda.

Le vert domine le CAC

Les valeurs les plus affectées par les dernières turbulences s'offraient un beau rebond sur un indice CAC 40 massivement dans le vert.

L'automobile regagnait ainsi du terrain

Valeo prenait ainsi 1,95% à 26,60 euros, Renault 1,47% à 55,38 euros et Peugeot 1,97% à 21,79 euros.

Le luxe avait également le vent en poupe, Kering en tête avec une hausse de 1,52% à 515,90 euros. LVMH montait de 0,94% à 369,45 euros et Hermès 0,86% à 634,20 euros.

Les matières premières étaient aussi recherchées. ArcelorMittal montait de 2,12% à 15,63 euros, TechnipFMC de 1,98% à 21,60 euros et Total de 1,67% à 49,12 euros.

Lanterne rouge du CAC 40, Sodexo souffrait pour sa part (-1,43% à 103,15 euros) dans un abaissement de sa recommandation à "neutre" par MainFirst.

EDF perdait 0,50% à 12 euros, affecté par la demande de l'Autorité de sûreté (ASN) du nucléaire de réparer les soudures défectueuses sur l'EPR de Flamanville. Le groupe a indiqué qu'il analysait les conséquences de cette décision.

OL Groupe montait de 0,62% à 3,26 euros alors que la holding cotée qui coiffe l'Olympique lyonnais, va organiser dans son grand stade un festival annuel de musique, en partenariat avec Olympia Production (groupe Vivendi).

afp/jh