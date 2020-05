S&P Rating Action

Compte tenu des impacts de la pandémie du Covid-19, S&P abaisse la notation d'Indigo Group de BBB à BBB- avec une perspective négative

S&P Global Ratings a revu la notation d'Indigo Group le 14 mai 2020 de BBB à BBB- avec une perspective négative en raison des impacts de la pandémie du Covid-19. Les restrictions temporaires de mobilité, liées aux mesures de confinement et de distanciation sociale prises par les autorités pour contenir la pandémie à travers le monde, ont considérablement réduit la mobilité, affectant tous les secteurs du transport et notamment celui du stationnement. Un report modal vers la voiture peut cependant être envisagé à la sortie du confinement.

Ces baisses temporaires de volume affecteront les performances de 2020, même si le Groupe Indigo maîtrisera ses coûts pour en minimiser l'impact. Le Groupe dispose par ailleurs d'une excellente liquidité avec 308m€ de trésorerie au 31 mars 2020 et d'une RCF de 300m€ non-tirée. Il est également rappelé que sa dette obligataire n'est soumise à aucun covenant. Le Groupe n'a pas besoin d'accéder aux marchés des capitaux à court et moyen terme, la première échéance de ses obligations intervenant en avril 2025. Cette liquidité permettra au Groupe de traverser sereinement cette période tout en poursuivant en 2020 sa stratégie d'investissements importants démarrée les années précédentes en tirant profit des nouvelles opportunités qui pourraient survenir post Covid-19, avant de retrouver un programme plus mesuré à partir de 2021-2022. En 2019, le Groupe, qui avait opéré des investissements conséquents notamment avec l'acquisition de SPIE Autocité, a maintenu des ratios confortablement aux dessus des seuils demandés par S&P pour conserver une notation BBB avec un FFO/debt de 11,8% et une marge d'EBITDA ajusté de 47,9%.

De nombreuses incertitudes persistent quant à la durée de la pandémie et des mesures sanitaires, et donc de leurs conséquences sur la conjoncture économique et le pouvoir d'achat. Néanmoins S&P anticipe une reprise plus rapide de l'activité du Groupe que celle d'autres opérateurs du secteur des transports, dans la mesure où la mobilité individuelle devrait être privilégiée. Par ailleurs, comme le rappelle S&P, le Groupe bénéficie d'un portefeuille de contrats principalement concessifs avec des actifs majoritairement présents dans les centres villes et les centres commerciaux, peu exposés aux générateurs des secteurs du voyage et du tourisme (aéroports, gares, etc.). Le Groupe a également entamé des discussions avec ses donneurs d'ordres pour redéfinir les équilibres économiques des contrats qui se voient aujourd'hui perturbés, l'environnement juridique des concessions offrant de ce point de vue de meilleures garanties qu'en matière de baux dans des contextes difficiles.

En conséquence, le levier financier devrait significativement augmenter en 2020 avant de revenir à des niveaux plus habituels dès 2021-2022 avec la reprise envisagée. Le Groupe, souhaitant maintenir une solide notation Investment Grade, conduira sa politique d'investissements et de dividendes pour respecter les seuils définis. Le Groupe s'appuiera sur son large portefeuille de contrats infrastructure existants (87%1 de l'EBITDA Global Proportionate en 2019), sa diversification sectorielle et géographique dans 12 pays ainsi que les opportunités d'investissements qui se présenteront.

L'intégralité de la note de S&P Global Ratings est disponible à l'adresse suivante : Notation Financière

1 Excluant la business unit MDS qui regroupe OPnGO et INDIGO®weel, ainsi que le retraitement IFRS 16

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Noe Poyet Benjamin Voron Tél : +33 1 49 03 13 04 Tél : +33 1 49 03 15 90 ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe Indigo présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement aux USA, en Colombie et au Panama, ainsi qu'en France avec Smovengo) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,4 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 12 pays. Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 968,6 millions d'euros et 351,3 millions d'euros (données Global Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue Prédica SA à hauteur de 47,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 32,9%, par MR Infrastructure Investment GmbH (Meag) à hauteur de 14,2%, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le Management du Groupe.

www.group-indigo.com

