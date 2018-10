Raymond James AM nomme une nouvelle directrice du développement commercial et marketing

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Raymond James Asset Management International (RJAMI) annonce la nomination de Hanane Carmoun au poste de directrice du développement commercial et marketing. Précédemment en charge du développement commercial et marketing au sein de la société de gestion Sanso IS, Hanane Carmoun possède plus de 15 années d’expérience dans le secteur de la finance auprès d’une clientèle d’institutionnels et de la distribution.