Raysut Cement dans la réorganisation de l'entreprise : faire appel à de jeunes leaders dans des postes de direction

M. Salim Ahmed Alawi Al-Ibrahim est promu PDG adjoint du groupe par intérim et M. Mohammed Ahmed Aideed comme Directeur général par intérim

Le plus grand fabricant de ciment à Oman, Raysut Cement Company (RCC), a annoncé aujourd'hui une importante restructuration de l'entreprise, qui permettra à de jeunes dirigeants de l'organisation d’occuper de nouveaux postes clés au sein de la direction générale.

Dans un communiqué, la société cotée au Muscat Securities Market (MSM) a déclaré que l’arrivée de nouveaux dirigeants pour diriger la société a été faite à un moment crucial de l’expansion régionale et mondiale de Raysut sur de nouveaux marchés diversifiés d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Est et d’Asie, ce qui nécessite de jeunes gestionnaires forts et compétents qui peuvent compléter la vision de l'entreprise pour être l'un des principaux acteurs mondiaux dans l’industrie du ciment.

"Nous sommes convaincus que les nouveaux jeunes dirigeants apporteront de nouvelles perspectives à la croissance de Raysut et contribuons à catalyser l'objectif de l'entreprise de porter sa production à 10 millions de tonnes d'ici 2022 et d’augmenter à 20 millions de tonnes dans un avenir proche", a déclaré M. Joey Ghose, PDG de RCC.

Dans le cadre de la restructuration de la direction, M. Salim Ahmed Alawi Al-Ibrahim a été promu au poste de PDG adjoint par intérim du groupe. Il soutiendra et complétera désormais la direction assumée par le PDG du groupe Raysut, M. Joey Ghose. M. Salim travaille chez Raysut depuis 2014 et a contribué de manière significative à l'entreprise dans son rôle précèdent au sein le département des ventes.

M. Mohammed Ahmed Aideed a été promu directeur général par intérim de Raysut. M. Mohammed, fort de plus de 10 ans d'expérience dans les ventes et le marketing, travaille chez Raysut depuis 2009, il a commencé sa carrière en tant que représentant des ventes et a ensuite occupé des postes de direction. Avant d’être promu à son le poste actuel auquel, M. Mohammed a également occupé des postes de direction tels que directeur du Marketing et de la veille économique, directeur general par intérim et directeur du soutien aux entreprises.

"Les deux jeunes professionnels prennent leurs fonctions à un moment où Raysut a déjà étendu ses activités à de nouveaux marchés, et ils auront un rôle important à jouer dans ce scénario commercial dynamique", a ajouté M. Ghose.

