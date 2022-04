Raytheon réduit ses prévisions de revenus alors que la suspension de ses activités en Russie affecte ses ventes.

(Remplacement de "with" par "for" dans le 7e paragraphe pour préciser que Raytheon avait Embraer et Boeing comme clients et non comme partenaires JV)

26 avril - L'entreprise d'aérospatiale et de défense Raytheon Technologies Corp a abaissé mardi ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, accusant la perte de ventes à la Russie due aux sanctions occidentales imposées en raison de la guerre en Ukraine.

Les actions de la société américaine ont chuté de 1,7 % dans les échanges pré-marché pour atteindre 98,00 $.

Un grand nombre d'entreprises américaines ayant rompu leurs liens avec la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou et à l'introduction de sanctions occidentales, l'industrie aéronautique fait partie des secteurs sévèrement touchés.

Le directeur financier de Raytheon, Neil Mitchill, a déclaré à Reuters que l'abaissement de 750 millions de dollars des prévisions de revenus pour 2022 "était strictement lié aux ventes directes et indirectes qui ne sont plus autorisées en raison des sanctions mondiales imposées à la Russie."

Raytheon s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année se situe entre 67,75 et 68,75 milliards de dollars, ce qui est inférieur à sa précédente prévision de 68,5 à 69,5 milliards de dollars.

Environ les trois quarts de ces 750 millions de dollars de revenus perdus étaient des ventes directes d'équipement commercial à la Russie, a déclaré Mitchill, et le reste était des pièces de moteur qui auraient été vendues principalement par Pratt & Whitney Canada.

Lors d'une conférence téléphonique postérieure à la publication des résultats, le directeur général Greg Hayes a déclaré aux analystes que Raytheon avait vendu sa part d'une coentreprise d'échangeurs thermiques basée en Russie pour Boeing Co et Embraer SA au fur et à mesure de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Toutefois, la société a déclaré que son chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 15,72 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à une reprise de la demande de voyages aériens, qui a stimulé les ventes de ses produits et services aérospatiaux.

Raytheon a enregistré un bénéfice net de 1,08 milliard de dollars, soit 72 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 753 millions de dollars, soit 50 cents par action, l'année dernière.

Les ventes de l'aérospatiale commerciale ont augmenté grâce à un rebond de la demande après avoir été déprimées pendant une période de ralentissement des voyages aériens commerciaux durant la pandémie.

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, Collins Aerospace, qui fabrique des pièces d'avion, a vu ses ventes augmenter de 10 %, et Pratt & Whitney, qui fabrique des moteurs d'avion, a vu ses ventes bondir de 12 % malgré le ralentissement des ventes de moteurs militaires.

Les ventes des activités de Raytheon liées à la défense, Missiles & Defense, ont chuté de 7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, et Raytheon Intelligence & Space a vu ses ventes chuter de 5 % après la vente de l'activité Global Training and Services à Vertex Aerospace.

M. Hayes a déclaré que l'entreprise ne verrait pas d'avantage financier dans les commandes d'armes liées à l'Ukraine en 2022. Par exemple, la production des missiles Stinger et Javelin pourrait s'accélérer en 2022, mais les réapprovisionnements plus importants se feraient en 2023 ou 2024, a-t-il dit.

Le bénéfice ajusté par action de Raytheon au cours du trimestre s'est élevé à 1,15 $, contre 1,02 $ prévu par les analystes de Wall Bourse, selon les données de Refinitiv. Le revenu s'est élevé à 15,72 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient 15,8 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. (Reportage de Nilanjana Basu à Bengaluru ; Montage d'Amy Caren Daniel, Chizu Nomiyama et Susan Fenton)