Réaction à l'accord de cessation des hostilités au Tigré

Voici les réactions à cet accord.

OLUSEGUN OBASANJO, CHEF DE L'ÉQUIPE DE MÉDIATION DE L'UNION AFRICAINE

"Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté la cessation des hostilités ainsi qu'un désarmement systématique, ordonné, sans heurts et coordonné.

"Ce moment n'est pas la fin du processus de paix. La mise en œuvre de l'accord de paix signé aujourd'hui est essentielle à son succès."

ABIY AHMED, PREMIER MINISTRE DE L'ETHIOPIE

"L'accord signé aujourd'hui en Afrique du Sud est monumental pour faire avancer l'Éthiopie sur la voie des réformes dans lesquelles nous nous sommes engagés il y a quatre ans et demi.

"Notre engagement envers la paix reste inébranlable. Et notre engagement à collaborer pour la mise en œuvre de l'accord est tout aussi fort."

GETACHEW REDA, PORTE-PAROLE DES AUTORITÉS DU TIGRÉ

"Faire la paix s'est avéré plus difficile et plus intraitable et insaisissable que de présider au meurtre de femmes et d'enfants et à la destruction de biens.

"La guerre de ces deux dernières années a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et a transformé l'Éthiopie, autrefois sur le point de réaliser de grands progrès économiques, en une mauvaise parodie d'elle-même et a causé d'énormes souffrances au peuple du Tigré."

STEPHANE DUJARRIC, PORTE-PAROLE DES NATIONS UNIES

"Il s'agit d'une première étape bienvenue, qui, nous l'espérons, pourra commencer à apporter un peu de réconfort aux millions de civils éthiopiens qui ont vraiment souffert pendant ce conflit."

L'ANCIEN PRÉSIDENT KENYAN UHURU KENYATTA, UN DES FACILITATEURS DES POURPARLERS

"La solution durable ne peut être que le fruit d'un engagement politique et la capacité d'accommoder nos différences, notre diversité, tout en restant une Éthiopie unie. J'espère que toutes les parties retourneront en arrière et ... commenceront le processus de dialogue. La solution durable ne peut être que le dialogue."