Réaction à l'attaque contre l'écrivain Salman Rushdie

SÉNATEUR AMÉRICAIN CHUCK SCHUMER DE NEW YORK

"Cette attaque est choquante et consternante. C'est une attaque contre la liberté de parole et de pensée, qui sont deux valeurs fondamentales de notre pays et de l'Institution Chautauqua."

"J'espère que M. Rushdie se rétablira rapidement et complètement et que l'auteur de l'attentat devra répondre de ses actes devant la justice."

PEN INTERNATIONAL

"Nous sommes profondément préoccupés par la nouvelle selon laquelle l'ancien président de PEN America, @SalmanRushdie, a été attaqué aujourd'hui juste avant de donner une conférence à la Chautauqua Institution à New York. Nous condamnons cette attaque et lui souhaitons un prompt rétablissement."

AUTEUR AMITAV GHOSH

"Horrifié d'apprendre que Salman Rushdie a été attaqué lors d'une conférence dans le nord de l'État de New York. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement."

GOUVERNEUR DE NEW YORK KATHY HOCHUL

"Nos pensées vont à Salman et à ses proches après cet événement horrible."