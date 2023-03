Voici les réactions d'analystes, d'investisseurs et d'économistes après que la Chine ait fixé dimanche un objectif modeste de croissance économique d'environ 5 % pour cette année, soulignant la nécessité de la stabilité économique et de l'expansion de la consommation.

TING LU, JING WANG, HARRY ZHANG, HANNAH LIU, ÉCONOMISTES, NOMURA

"Dans l'ensemble, nous considérons qu'il s'agit d'une proposition relativement conservatrice mais pragmatique pour assurer une reprise économique saine et organique après les énormes perturbations de l'année dernière causées par le COVID zéro, et nous ne voyons toujours aucun signe d'un programme de relance massif.

"À notre avis, l'objectif de croissance du PIB d'"environ 5,0 %" est un choix raisonnable et rationnel, car l'économie chinoise doit encore faire face à de multiples vents contraires au cours de l'année."

IRIS PANG, ÉCONOMISTE EN CHEF, GRANDE CHINE, ING CHINA

"Dans l'ensemble, le gouvernement est conscient des forces et des faiblesses auxquelles l'économie est confrontée.

"Il n'est pas excessivement optimiste et ne dépense pas trop pour stimuler la croissance. Il se concentre davantage sur les défis de croissance à plus long terme.

"Selon nous, atteindre ces objectifs ne serait pas très difficile."

ZHIWEI ZHANG, PRÉSIDENT ET ÉCONOMISTE EN CHEF, PINPOINT ASSET MANAGEMENT

"L'objectif de croissance est arrivé dans la fourchette basse des attentes du marché. Mais il faut le considérer comme un plancher de croissance que le gouvernement est prêt à tolérer.

"En effet, étant donné la base très basse des activités économiques l'année dernière, il est peu probable de voir la croissance baisser en dessous de 5%. Le NPC ne prévoit aucun stimulus fiscal, ce qui n'est pas surprenant puisque la reprise économique est déjà sur les rails. La solidité de l'indice PMI montre qu'il n'est pas très urgent de mettre en place des mesures de relance importantes.

"Compte tenu du remaniement complet du gouvernement, une question clé à surveiller au cours des prochains mois est de savoir comment les nouveaux dirigeants vont stimuler la confiance du secteur privé. C'est plus important que les politiques fiscales et monétaires, à mon avis."

TOMMY XIE, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LA GRANDE CHINE, BANQUE OCBC

"La prévision de croissance conservatrice était probablement attribuable à trois raisons.

"Premièrement, cela montre que les décideurs chinois ont pris en compte les incertitudes croissantes liées au ralentissement mondial et à la montée des tensions géopolitiques.

"Deuxièmement, la Chine a également tiré les leçons de l'année 2022 où elle a manqué l'objectif de croissance avec une grande marge pour la première fois dans l'histoire moderne. En 2021, le gouvernement chinois est agréablement surpris de voir que la croissance réelle a dépassé son objectif de 6 %, atteignant 8,4 %. Il convient de noter que dépasser les attentes est généralement considéré comme mieux que de les manquer.

"Troisièmement, cela a également montré que la Chine met de plus en plus l'accent sur la croissance de qualité pour trouver un équilibre entre l'agenda à court terme et la croissance durable à moyen terme.

"Malgré un objectif de croissance légèrement plus faible que prévu, nous ne pensons pas que le marché doive être déçu par ce rapport sur le travail du gouvernement, car les détails sous-jacents ont montré que la croissance reste la priorité pour 2023."

TAO WANG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE SUR LA CHINE, UBS INVESTMENT BANK

"Étant donné que c'est l'année de la transition de la direction du gouvernement, le rapport de travail du gouvernement de l'APN a été relativement bref dans la description des mesures politiques de cette année, laissant probablement les détails au nouveau gouvernement.

"Nous pensons qu'il est possible d'augmenter les prêts des banques d'investissement pour soutenir les investissements dans les infrastructures, une forme de 'coordination des politiques monétaires et fiscales', et il est possible que certaines mesures de soutien à la consommation soient déployées par davantage de gouvernements locaux plus tard.

"Nous relevons les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2023-2024 à 5,4 % et 5,2 %, respectivement, contre 4,9 % et 4,8 % actuellement. La réouverture économique se déroule mieux que ce que nous avions prévu précédemment... L'économie mondiale a également été plus résiliente que nous le pensions plus tôt, et il y a un certain potentiel de hausse grâce au soutien politique."

TIANCHEN XU, ÉCONOMISTE-CHINE, ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

"Je ne vois pas l'objectif de croissance faible comme une indication du pessimisme du gouvernement. Le gouvernement a fait quelque chose de similaire en 2021. Atteindre 5% ne devrait pas être difficile étant donné la faible base de comparaison de l'année dernière et la reprise robuste que nous observons maintenant. Cela signifie que le gouvernement sera plus "parcimonieux" sur ses politiques de soutien comme l'accommodation monétaire, les dépenses d'infrastructure, etc.

"L'émission d'obligations spéciales des gouvernements locaux a été un outil majeur pour soutenir la croissance dans la deuxième administration de Xi. Le quota pour 2023 est de 3,8 trillions de yuans. Il est supérieur à celui fixé lors des deux sessions (3,65 trillions de yuans) en 2022. Mais il convient de noter que le gouvernement a fini par allouer plus de 4,1 trillions de yuans d'un tel quota en 2022 pour lutter contre un fort ralentissement. Par rapport à cela, 3,8 trillions représentent une sorte de retranchement.

"Le gouvernement reste quelque peu prudent quant à sa politique envers le marché du logement. Le Premier ministre Li n'a pas parlé d'un assouplissement supplémentaire pour stimuler la demande, mais s'est plutôt concentré sur l'allègement des contraintes financières des bons promoteurs."

SHUJIN CHEN, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE FIG CHINA, JEFFERIES, HONG KONG

"Dans l'ensemble, nous ne voyons pas de grand impact sur le marché des actions de ces rapports. L'objectif de croissance du PIB pourrait être légèrement négatif, mais le rendement obligataire est susceptible de diminuer un peu par rapport au niveau actuel en raison des attentes des investisseurs concernant la réduction du RRR et la faiblesse de l'économie.

"A surveiller lors des "deux sessions" de cette semaine : 1) le rapport de la réforme des institutions du Parti et de l'État, 2) les principaux dirigeants des régulateurs financiers.

"La consolidation du pouvoir, les changements potentiels de dirigeants et une plus grande campagne anti-corruption dans le secteur financier sont probables. Nous réitérons notre opinion d'une fourchette/correction en février-mars."