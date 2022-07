Réaction à la fusillade de l'ancien Premier ministre japonais Abe

Voici les réactions :

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN ANTHONY BLINKEN AVANT SA RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES INDONÉSIEN

"Je dois dire avant notre rencontre à quel point nous sommes profondément attristés et préoccupés par les nouvelles en provenance du Japon concernant la tentative d'assassinat du Premier ministre Abe. Nous ne connaissons pas son état de santé, mais nous savons qu'il a été abattu et nos pensées et nos prières sont avec lui et sa famille, avec le peuple japonais. C'est un moment très, très triste et nous attendons des nouvelles du Japon."

PORTE-PAROLE DE LA MAISON BLANCHE

"Nous sommes choqués et attristés d'apprendre la violente attaque contre l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Nous suivons de près les rapports et gardons nos pensées avec sa famille et le peuple du Japon.

L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AU JAPON, RAHM EMANUEL, DANS UNE DÉCLARATION :

"Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis".

"Le gouvernement américain et le peuple américain prient pour le bien-être d'Abe-san, de sa famille et du peuple japonais."

AMBASSADEUR DE RUSSIE AU JAPON MIKHAIL GALUZIN

Dans un message publié sur son compte Twitter, l'ambassade de Russie au Japon a cité l'ambassadeur russe au Japon Mikhail Galuzin :

"Nous prions pour la santé de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Nous condamnons fermement la tentative barbare d'attentat contre sa vie."

LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN ANTHONY ALBANESE DANS UN TWEET

"Nouvelles choquantes du Japon, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu - nos pensées vont à sa famille et au peuple japonais en ce moment."

MINISTRE INDONÉSIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES RETNO MARSUDI

"En tant que président du G20, au nom des ministres des Affaires étrangères du G20, je tiens également à exprimer notre profonde sympathie et nos prières à tous pour le prompt rétablissement de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe."

LE PRÉSIDENT TAÏWANAIS TSAI ING-WEN DANS UN POST FACEBOOK

"Je crois que tout le monde est aussi surpris et triste que moi. Taïwan et le Japon sont tous deux des pays démocratiques où règne l'État de droit. Au nom de mon gouvernement, je tiens à condamner sévèrement les actes violents et illégaux.

"L'ancien Premier ministre Abe est non seulement un de mes bons amis, mais aussi un ami fidèle de Taïwan. Il a soutenu Taïwan pendant de nombreuses années et n'a pas ménagé ses efforts pour promouvoir le progrès des relations entre Taïwan et le Japon."

L'ANCIEN MINISTRE DES OLYMPIADES, YOSHITAKA SAKURADA, ARRIVANT AU SIÈGE DU LDP

"Je n'arrive pas à croire que quelque chose comme ça puisse arriver au 21e siècle. Il y a toujours la Russie, qui était au-delà des attentes également, mais je ne peux pas croire que quelque chose comme ça puisse arriver au Japon."