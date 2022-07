Réaction à la fusillade de l'ancien Premier ministre japonais Abe

Voici les réactions :

LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS FUMIO KISHIDA INFORME LES JOURNALISTES

"L'ancien premier ministre Shinzo Abe a été abattu à Nara, avant midi, et est actuellement dans un état grave. D'après ce que j'ai entendu, tout ce qui peut être fait est mis en œuvre pour le ranimer. Je prie du plus profond de mon cœur pour que sa vie soit sauvée. Je ne connais pas les motifs et le contexte de cette attaque, mais cette attaque est un acte de brutalité qui s'est produit pendant les élections - le fondement même de notre démocratie - et elle est absolument impardonnable."

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN ANTHONY BLINKEN AVANT SA RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES INDONÉSIEN

"Je dois dire avant notre rencontre à quel point nous sommes profondément attristés et préoccupés par les nouvelles en provenance du Japon concernant la tentative d'attentat contre la vie du Premier ministre Abe. Nous ne connaissons pas son état de santé, mais nous savons qu'il a été abattu et nos pensées et nos prières sont avec lui et sa famille, avec le peuple japonais. C'est un moment très, très triste et nous attendons des nouvelles du Japon."

DÉCLARATION DE L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AU JAPON, RAHM EMANUEL

"Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis".

"Le gouvernement américain et le peuple américain prient pour le bien-être d'Abe-san, de sa famille et du peuple japonais."

LE MINISTRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SERGEI LAVROV INFORME LES JOURNALISTES LORS DE LA RÉUNION DU G20

"Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette tentative d'assassinat. Je l'ai appris pendant la réunion. J'ai été le premier à commencer le discours en exprimant mes condoléances à mon collègue japonais pour ce qui s'est passé. Il y aura probablement une enquête. Je n'ai rien d'autre à ajouter".

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON SUR TWITTER

"Totalement consterné et attristé d'apprendre l'attaque méprisable contre Shinzo Abe.

"Mes pensées vont à sa famille et à ses proches."

LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN ANTHONY ALBANESE SUR TWITTER

"Nouvelles choquantes du Japon que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu - nos pensées vont à sa famille et au peuple japonais en ce moment."

LE PREMIER MINISTRE INDIEN NARENDRA MODI SUR TWITTER

"Profondément bouleversé par l'attaque contre mon cher ami Abe Shinzo. Nos pensées et nos prières sont avec lui, sa famille et le peuple du Japon."

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUD-CORÉEN PARK JIN LORS DE LA RÉUNION DU G20

"C'est une nouvelle choquante. Je souhaite un prompt rétablissement à l'ancien Premier ministre Abe", a déclaré Park à son homologue japonais Hayashi Yoshimasa lors de la réunion du G20, selon son bureau.

LE MINISTRE INDONÉSIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES RETNO MARSUDI

"En tant que président du G20, au nom des ministres des Affaires étrangères du G20, je tiens également à exprimer notre profonde sympathie et nos prières pour le prompt rétablissement de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe."

ENRIQUE MANALO, MINISTRE PHILIPPIN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SUR TWITTER

"C'est avec un grand choc et une grande consternation que j'ai appris la fusillade de l'ancien Premier ministre Abe Shinzo le 08 juillet 2022 à Nara. Je lui adresse ma profonde sympathie et prie pour son prompt rétablissement."

LE VICE-PREMIER MINISTRE THAÏLANDAIS, DON PRAMUDWINAI, DANS UNE DÉCLARATION

"Le premier ministre est au courant de l'incident et en est choqué. Le Japon a été un ami proche de la Thaïlande et l'ancien Premier ministre Abe et le Premier ministre sont de bons amis."

LE MINISTRE MALAISIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SAIFUDDIN ABDULLAH, SUR TWITTER

"Je suis attristé et choqué par la fusillade tragique de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le gouvernement et le peuple de Malaisie prient pour son prompt rétablissement et pour que sa famille reçoive la force d'endurer cette tragédie."

LE PREMIER MINISTRE NÉO-ZÉLANDAIS JACINDA ARDERN DANS UNE DÉCLARATION

"J'ai été profondément choquée d'apprendre la nouvelle concernant l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Il a été l'un des premiers dirigeants que j'ai officiellement rencontrés lorsque je suis devenu Premier ministre. Il était profondément engagé dans son rôle, et aussi généreux et gentil. Je me souviens qu'il m'a demandé de l'excuser pour la perte récente de notre animal de compagnie lorsque je l'ai rencontré, un petit geste mais qui témoigne du genre de personne qu'il est. Mes pensées vont à sa femme et au peuple japonais. Des événements comme celui-ci nous secouent tous au plus profond de nous-mêmes."

LE PRÉSIDENT TAÏWANAIS TSAI ING-WEN SUR FACEBOOK

"Je crois que tout le monde est aussi surpris et triste que moi. Taïwan et le Japon sont tous deux des pays démocratiques où règne l'État de droit. Au nom de mon gouvernement, je tiens à condamner sévèrement les actes violents et illégaux.

"L'ancien Premier ministre Abe est non seulement un de mes bons amis, mais aussi un ami fidèle de Taïwan. Il a soutenu Taïwan pendant de nombreuses années et n'a ménagé aucun effort pour promouvoir le progrès des relations entre Taïwan et le Japon."