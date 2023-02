Réaction à la mort de l'ancien président pakistanais Musharraf

Voici les réactions d'anciens collaborateurs et d'analystes à sa mort :

FAWAD CHAUDHRY, ANCIEN COLLABORATEUR DE MUSHARRAF, ACTUELLEMENT HAUT DIRIGEANT DU PARTI DE L'ANCIEN PREMIER MINISTRE IMRAN KHAN

"On le qualifie de dictateur militaire, mais il n'y a jamais eu de système démocratique plus fort que sous lui... Pervez Musharraf a dirigé le Pakistan à une époque très difficile, et les Pakistanais estiment que l'époque de son règne a été l'une des meilleures de l'histoire du Pakistan."

MOSHARRAF ZAIDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TABADLAD, UN GROUPE DE RÉFLEXION BASÉ À ISLAMABAD

"L'héritage le plus important que le général Musharraf laisse derrière lui est antérieur à son mandat de président. Il s'agit de sa planification et de son exécution de la guerre de Kargil (contre l'Inde) - contre le jugement des officiers militaires qui l'ont précédé et à l'insu des dirigeants élus de l'époque. La guerre de Kargil de 1999 a modifié de façon permanente ... le Pakistan".