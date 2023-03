Voici quelques citations clés après que l'Iran et l'Arabie saoudite ont accepté vendredi de rétablir leurs relations dans le cadre d'un accord annoncé à l'issue de quatre jours de discussions à Pékin dont le contenu n'avait pas été divulgué.

DÉCLARATION DE L'IRAN, DE L'ARABIE SAOUDITE ET DE LA CHINE

Téhéran et Riyad ont convenu "de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades et missions dans un délai n'excédant pas deux mois".

"L'accord comprend l'affirmation du respect de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures", précise le communiqué.

LE CONSEILLER SAOUDIEN À LA SÉCURITÉ NATIONALE MUSAAD BIN MOHAMMED AL-AIBAN.

"La direction du Royaume salue l'initiative de Son Excellence le président Xi Jinping, sur la base de l'approche cohérente et continue du Royaume depuis sa création en adhérant aux principes de bon voisinage, en prenant tout ce qui permettrait de décrocher la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde, et en adoptant le principe du dialogue et de la diplomatie pour résoudre les différends."

"Tout en appréciant ce à quoi nous sommes parvenus, nous espérons que nous continuerons à poursuivre le dialogue constructif, conformément aux piliers et aux fondements inclus dans l'accord, en exprimant notre appréciation pour le rôle positif continu de la République populaire de Chine à cet égard."

HOSSEIN AMIRABDOLLAHIAN, MINISTRE IRANIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"La politique de voisinage, qui constitue l'axe principal de la politique étrangère du gouvernement iranien, évolue fortement dans la bonne direction et l'appareil diplomatique participe activement à la préparation d'autres étapes régionales."

WANG YI, CHEF DE LA DIPLOMATIE CHINOISE

"C'est une victoire pour le dialogue, une victoire pour la paix, proposant de bonnes nouvelles majeures en un temps utile de nombreuses turbulences dans le monde."

La Chine continuera à jouer un rôle constructif dans la gestion des points chauds de la planète et à faire preuve de sa responsabilité en tant que grande nation, a déclaré M. Wang. "Le monde ne se limite pas à la question de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

PORTE-PAROLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ NATIONALE DE LA MAISON BLANCHE.

"D'une manière générale, nous saluons tous les efforts visant à mettre fin à la guerre au Yémen et à désamorcer les tensions dans la région du Moyen-Orient. La désescalade, la diplomatie et la dissuasion sont des piliers essentiels de la politique que le président Biden a exposée lors de sa visite dans la région l'année dernière."

JOHN KIRBY, PORTE-PAROLE DE LA MAISON BLANCHE

"Les Saoudiens nous ont tenus informés de ces pourparlers, tout comme nous les tenons informés de nos engagements, mais nous n'étions pas directement impliqués.

NÉGOCIATEUR EN CHEF DU MOUVEMENT HOUTHI DU YÉMEN, SOUTENU PAR L'IRAN, MOHAMMED ABDULSALAM

"La région a besoin de la reprise de liens normaux entre ses pays pour que la nation islamique retrouve sa sécurité perdue à la suite d'ingérences étrangères."

HEZBOLLAH

Le chef du puissant groupe armé libanais a déclaré que la reprise des liens entre l'Iran, qui le soutient, et l'Arabie saoudite, son rival de longue date, était un "bon développement".

BADR ALBUSAIDI, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'OMAN

"Tout le monde est gagnant et cela profitera à la sécurité régionale et mondiale. Nous espérons qu'à plus long terme, il y aura également un potentiel d'augmentation des bénéfices économiques pour tous".

ANWAR GARGASH, CONSEILLER DIPLOMATIQUE DU PRÉSIDENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS

"Nous saluons l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran sur la reprise des relations diplomatiques, et nous saluons le rôle de la Chine à cet égard", a-t-il tweeté.

"Les Émirats arabes unis croient en l'importance d'une communication et d'un dialogue positifs entre les pays de la région afin de consolider les concepts de bon voisinage et de partir d'un terrain d'entente pour construire un avenir plus stable pour tous."

QATAR

Le Premier ministre Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, qui exerce également les fonctions de ministre des affaires étrangères, a appelé les ministres des affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite pour saluer l'accord.

AGENCE DE PRESSE DE L'ÉTAT IRAKIEN

L'Irak se félicite de "tourner une nouvelle page" entre l'Iran et l'Arabie saoudite